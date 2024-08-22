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Бизнес из Татарстана всё чаще ищет клиентов и персонал с помощью big data

Tele2, российский оператор мобильной связи, вно...

Фото: фотобанк Tele2

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Tele2, российский оператор мобильной связи, вновь отмечает растущий интерес к цифровым сервисам, помогающим автоматизировать бизнес-процессы и разработанным на основе аналитики больших данных. По оценке оператора, востребованы продукты, которые повышают эффективность работы с клиентами и сотрудниками, улучшают качество и количество продаж и привлекают новый персонал в розницу.

Казанские предприниматели сегодня становятся всё более самостоятельными и всё активнее автоматизируют и оптимизируют внутренние процессы: внедряют системы мониторинга и оперативно отслеживают телефонные диалоги между персоналом и клиентами, без привлечения внешних экспертов настраивают рекламу в интернете, устанавливают лимиты на мобильную связь сотрудников и контролируют их расходы, разворачивают умную телефонию и синхронизируют ее c офисной CRM-системой.

Одной из наиболее востребованных услуг Tele2 по итогам 7-ми месяцев 2024 года стала персонифицированная рассылка SMS-таргет на основе технологии big data. Спрос на нее с начала года увеличился на 25%. Аналитика в виде массивов обезличенных данных, которую предоставляет Tele2, помогает понять социальный профиль, маршруты передвижения и прочие важные для построения рекламных коммуникаций настройки, и в среднем повышает продажи на 10-15%. Помимо стандартных фильтров «Пол», «Дата рождения» и «Место фактического проживания», активнее всего предприниматели для поиска новых клиентов обращались к геотаргетированию по городу и геотаргетированию по предполагаемому месту проживанию и месту работы – более половины продаж всех таргетов.



Сервис оператора содержит также более 50 критериев по интересам, их можно компоновать для создания групп по целевым аудиториям, которые впоследствии получат SMS с релевантным предложением. Внутри таргета «Интересы» бизнес отдает предпочтение «Поиску персонала», «Обустройству дома, ремонту», «Автозапчастям» и «Автосервису». Сегментированные рассылки по поиску новых сотрудников чаще всего используют гостиничный, ресторанный и строительный бизнесы, а также фитнес-клубы и продуктовый ритейл. Компании, воспользовавшиеся этой услугой, в небольшие сроки подбирают персонал без дополнительных расходов на рекрутинговые агентства и сторонних кадровых менеджеров.

Для знакомства с опцией «SMS-таргет» и оценкой ее удобства Tele2 подготовила онлайн-калькулятор на специальном лендинге. Он поможет подобрать оптимальный пакет SMS и рассчитать стоимость запуска рекламной рассылки. Там же можно протестировать демоверсию рекламного кабинета без специальной регистрации.

Вторая по популярности услуга у предпринимателей Татарстана - «Корпоративная АТС». Количество подключений с начала года выросло на 20%, а выручка от продажи услуги - на 17%. Сервис позволяет быстро организовать многоканальную телефонию без затрат на оборудование и технических специалистов, записывать входящие и исходящие звонки для оценки качества работы сотрудников, информировать клиентов, проводить онлайн-конференции и даже интегрировать ее с рабочей CRM-системой. Таким образом, компании получают удобный централизованный канал взаимодействия со своей базой, повышают эффективность коммуникаций и всегда будут на связи со своими партнерами и персоналом.

До 31 декабря 2024 года действует специальное предложение: всем новым бизнес-клиентам, подключающим «Корпоративную АТС», предоставляется красивый городской номер Tele2 в подарок.

Реклама. Т2 Мобайл, ООО (TELE2)

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