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Биометрический бум: клиенты Сбера проявляют взрывной интерес к оплате покупок улыбкой

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За 5 месяцев число платежей по биометрии выросло в 40 раз

Клиенты Сбера всё чаще стали оплачивать покупки по биометрии. С июня 2023 года, когда Сбер начал полномасштабное развитие сервиса «оплаты улыбкой», этим способом россияне воспользовались уже более полумиллиона раз. А к ноябрю количество покупок по биометрии достигло 250 тыс. в месяц.

Покупки оплачивают улыбкой во всех регионах страны. Более 75% всех оплат улыбкой приходится на 13 самых активных регионов. Лидерство по количеству операций держат Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Однако и в самых отдаленных территориях люди тоже используют современный способ платить. Так операции по биометрии уже совершают и на Чукотке.

Чаще всего покупки по биометрии оплачивают в супермаркетах, но расширение сервиса на другие сегменты торговли позволяют пользоваться этим способом и для более крупных покупок. Например, самое крупное приобретение, за которое покупатель рассчитался улыбкой, — ювелирное украшение, его цена составила более 200 тыс. рублей. Безопасность и удобство сервиса повышает доверие людей к нему, а начисление бонусов СберСпасибо также, как при оплате картой или SberPay, помогает экономить.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«Сбер одним из первых в стране, опережая рынок, начал развивать оплату по биометрии и внедрил её в самую частотную сферу жизни — продуктовый ретейл, подключив сети по всей стране. За 5 месяцев число платежей улыбкой выросло в 40 раз – это говорит о том, что нам удалось создать удобный, быстрый и безопасный платёжный сервис, которым начинают пользоваться все больше людей. Сегодня уже 36 млн наших клиентов могут прикоснуться к технологиям будущего и оплатить покупки одной лишь улыбкой. До конца года мы планируем распространить сервис оплаты улыбкой на новые сегменты розничной торговли— магазины электроники, рестораны быстрого питания и многие другие, чтобы у наших клиентов было больше возможностей удобно платить и чаще улыбаться».

Сегодня оплата улыбкой доступна на 150 тыс. устройств по всей стране — это новое современное оборудование, которое объединило в одном устройстве все банковские способы платежей со SberPay. С каждым днем новых терминалов будет становиться еще больше, и они будут доступны во всех удаленных частях страны.

Для использования сервиса «Оплата улыбкой» необходимо в приложении СберБанк Онлайн в своем профиле подключить распознавание по лицу, выбрать платёжную карту и создать код безопасности. А можно ещё проще — сказать виртуальному ассистенту в приложении СберБанк Онлайн «Оплата улыбкой». Подключив сервис, покупки можно оплачивать, просто посмотрев в камеру. Это быстро, удобно и безопасно.

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