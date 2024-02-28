билайн увеличил количество полос на «скоростном шоссе» для 4G-интернета в Казани и Набережных Челнах

Оператор объявил о значительном ускорении 4G-интернета в крупнейших городах Татарстана, где отмечается наибольшая концентрация пользователей мобильных сервисов. Это стало результатом очередного этапа модернизации сети.

В рамка рефарминга* частот были проведены работы по переводу части базовых станций 3G в современный стандарт LTE и увеличению полосы с 10 до 15 МГц. Эффективное управление частотным спектром позволило расширить емкость сети и ее пропускную способность. Благодаря этому скорость мобильного интернета на территории Казанской агломерации увеличилась на 18%, а в Набережных Челнах – на 23%.

Еще один из плюсов от проведенной модернизации сети — рост доступности голосовой связи в режиме VoLTE, которая открывает для клиентов билайна ряд дополнительных преимуществ. Например, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом, обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

Это уже не первый рефарминг, который билайн проводит на территории Республики Татарстан. И каждый раз данное техническое решение показывает отличные результаты, помогая оператору предоставлять качественные сервисы несмотря на постоянно возрастающую нагрузку на сеть. Новые скорости мобильного интернета позволят клиентам чаще выбирать для общения мессенджеры и загружать большие файлы за еще более короткий промежуток времени, использовать видеоконференции дома, на работе и в дороге. Также в течение всего дня быть онлайн со своими близкими, чтобы чувствовать поддержку друг друга и иметь возможность помочь в случае необходимости.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения билайн: «Казань и Набережные Челны – города с наибольшим числом абонентов и довольно плотной застройкой. И здесь перед операторами связи стоит задача обеспечить покрытие 4G сетью как жилые районы, прогулочные зоны и парки, так и деловой центр, городские магистрали и территории промышленных предприятий. Сейчас одним из ключевых инструментов становится рефарминг, который позволяет в условиях ограниченных ресурсов увеличить скорость передачи данных и доступность мобильных сервисов. Ведь сотовая связь и, в частности, мобильный интернет – это не только развлечение и отдых, но и удобство, экономия времени при решение ежедневных задач и безопасность».

Стоит отметить, что умная сеть билайна дает возможность оставаться на связи в разных ситуациях благодаря комплексу технологий. Так благодаря «Виртуальному эксперту по качеству», агрегации частот и технологии SON** мобильный интернет работает быстрее, сеть автоматически настраивает параметры под текущие задачи, а возможные инциденты на сети заранее прогнозируются и факторы, которые к ним могут привести, устраняются до появления. С помощью технологии VoWiFi можно звонить по мобильной сети через Wi-Fi, там, где есть помехи сигналу сотовой сети. А технология VoLTE улучшает качество передачи речи, создает эффект присутствия. Подробнее об этом читайте здесь.

* процесс перераспределения и переиспользования радиочастот, которые принадлежат оператору. Подробнее

** SON (Self-organizing network) - cистема автоматизированной оптимизации на основе искусственного интеллекта