билайн ускорил домашний интернет для жителей Иннополиса в 4 раза

билайн завершил большое обновление инфраструктуры проводной сети в самом молодом городе России – Иннополисе. В результате проведенных работ средние скорости домашнего интернета на территории ИТ-города превышают 400 Мбит/с.

Технические специалисты компании провели замену оптических модулей на оборудовании связи и увеличили скорость передачи данных до 10 Гбит/сек. Технология 10G является одним из самых передовых стандартов для оптических сетей на сегодняшний день. Реализация проекта позволила не только ускорить в 4 раза домашний интернет для жителей Иннополиса, но и повысить надежность и стабильность самого соединения.

Кроме того, за счет модернизации удалось расширить емкость сети, чтобы большее количество клиентов билайна могли одновременно выходить в интернет на высоких скоростях даже в моменты серьезных нагрузок. Теперь жители многоквартирных домов могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами – от просмотра фильмов в высоком разрешении до загрузки объемных файлов – даже в «трафиковые» часы пик. Отмечается, что высокоскоростной домашний интернет будет доступен и будущим жителям строящихся домов жилого комплекса «Зион».