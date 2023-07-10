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билайн улучшил 4G-покрытие на всей территории ОЭЗ «Алабуга»

билайн улучшил 4G-покрытие на всей территории ОЭЗ «Алабуга»

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Мобильный оператор билайн завершил работы по расширению сети стандарта 4G в особой экономической зоне «Алабуга». Теперь на всей территории промышленно-производственного комплекса, общая площадь которого составляет почти 40 кв.км., доступен скоростной мобильный интернет.

Технические специалисты компании создали дополнительный 4G-слой в диапазоне 2100 МГц на базовых станциях, обслуживающих предприятия ОЭЗ и строящиеся объекты. Благодаря этому решению увеличилась скорость передачи данных и стала доступнее голосовая связь по технологии VoLTE*.

Кроме того, оператор провел точечные настройки оборудования, изменив направление антенн и углы их наклонов, что позволяет предоставлять абонентам непрерывный доступ ко всем мобильным сервисам.

По итогам проведенных работ на территории зоны выросли средние скорости интернета. И сегодня работники могут пользоваться мобильными сервисами с большим комфортом: быстрее загружать тяжелые файлы, одновременно отправлять сразу несколько документов, открывать объёмные приложения без задержки, оперативно решать рабочие вопросы по видеосвязи и т.д.

При этом, по данным билайна, объемы потребления мобильного интернета сотрудниками и посетителями ОЭЗ также растут. Так, год к году общий расход трафика увеличился в более чем два раза**. А в среднем в месяц клиенты билайна на территории зоны тратят свыше 37 тысяч ГБ трафика.

«Обеспечение надежной связи на промышленных производствах – одно из ведущих направлений нашей работы. Для вас важно, чтобы клиенты компании могли всегда быть “на связи”, в том числе, и во время рабочего дня. Наши технические специалисты в прошлом году провели большую работу по улучшению качества связи в особой экономической зоне “Алабуга”. В итоге удалось не только повысить скорости мобильного интернета, но и расширить емкость сети, что позволяет большему количеству абонентов быть онлайн одномоментно. Также обновленная сеть 4G открывает перед резидентами промышленного кластера новые возможности по внедрению “умных решений” и цифровизации производств», – комментирует Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения билайн.

* Voice over LTE – действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru

** по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за май 2022–май 2023 гг.

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