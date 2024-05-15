билайн стал лидером по скорости и стабильности мобильного интернета на трассе М12 Москва – Казань

Эксперт ИАА «Телеком-Дейли» проехал более 810 км по трассе М12 «Восток» и на уже запущенном участке от Москвы до Казани замерил доступность связи, а также скорость мобильного интернета большой четверки мобильных операторов.

Агентство «Телеком-Дейли» протестировало связь по ходу трассы на территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашии и Татарстана. Тестирование проводилось в конце апреля 2024 года. В ходе исследования эксперт использовал измерительный комплекс TEMS (Test Mobile System Investigation — это измерительная система для анализа работоспособности сотовых систем) и смартфоны с сим-картами четырех операторов.

Так, аналитик замерил скорости мобильного интернета операторов связи. Лидером оказался билайн. Средняя скорость скачивания контента во время движения по автодороге составила 31,2 Мбит/с, при этом максимальная скорость в сети оператора может достигать 152 Мбит/с. Таких показателей более чем достаточно для загрузки тяжелых файлов в высоком разрешении, просмотра видео или общения в мессенджерах и соцсетях.

Кроме этого, билайн показал лучший результат по стабильности. Мобильный интернет оператора доступен практически на всей трассе – 97% 20-минутных роликов на YouTube было просмотрено без обрывов. Уверенный сигнал 4G на трассе повышает уровень безопасности клиентов, ведь это возможность пользоваться навигационными сервисами: сверяться с маршрутом, проверять ситуацию на дороге, искать ближайшие кафе и заправки. Также доступность мобильного интернета и голосовой связи помогает клиентам оставаться на связи с близкими.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения билайн:

«Итоги исследования агентства “Телеком-Дейли” не только подтверждают лидерство билайна по скорости и надежности интернет-соединения во время движения по трассе М12, но и хорошо демонстрируют результаты всех тех технических работ, которые мы проводим на сети в Татарстане. В апреле мы расширили телеком-инфраструктуру вдоль новой транспортной артерии в Кайбицком, Верхнеуслонском и Лаишевском районах республики, благодаря чему наша сеть обеспечивает высокое качество мобильных сервисов. Приятно видеть, что эти изменения были отмечены экспертом, но что важнее – сегодня их могут реально ощутить наши клиенты. Ведь трасса М12 становится всё более популярным маршрутом среди жителей Татарстана, и многие выбирают её не только для поездок в Москву, но и для путешествий в соседние города или просто в живописные места республики. И в каждом из этих случаев использование мобильного интернета делает передвижение более комфортным и безопасным».

билайн уделяет особое внимание развитию сотовой связи на автомобильных дорогах. В решении этой задачи помогает комплекс технологий, который в билайне называют «умная сеть». Благодаря ей мобильный интернет работает быстрее, сеть автоматически настраивает параметры под текущие обстоятельства, а разные инциденты на сети заранее прогнозируются и факторы, которые к ним могут привести, устраняются до появления.

*4G – Джи

** Качество услуг связи зависит от множества факторов. Подробнее об услугах связи билайна − www.beeline.ru. Подробнее об исследовании − telecomdaily.ru.