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билайн провел собственный турнир на Чемпионате РТ по интеллектуальным играм «Интрометида»

Оператор продолжает активно поддерживать инициа...

Фото: Лицей Иннополис

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Оператор продолжает активно поддерживать инициативы, направленные на развитие молодого поколения, и собственный турнир в рамках Чемпионата в Иннополисе позволил татарстанским школьникам еще ярче продемонстрировать свои знания и навыки в интеллектуальных играх.

2 марта в Лицее Иннополис прошел первый республиканский чемпионат по интеллектуальным играм «Интрометида», который объединил талантливую молодежь со всего Татарстана. Во время события билайн организовал собственный турнир, предоставив участникам возможность еще ярче проявить свои знания, эрудицию и командный дух.

Три команды, продемонстрировавшие в турнире лучшие результаты, получили фирменные наборы мерча от билайна. Особого внимания удостоился самый юный участник интеллектуальной игры «Интрометида» – его также отметили специальным подарком.

Содействие таким инициативам со стороны билайна подчеркивает приверженность компании развитию молодежи и созданию условий для успешного профессионального становления юных татарстанцев, что позволит в дальнейшим еще сильнее укрепить позиции республики как передового региона в области цифровых технологий.

На мероприятии присутствовали почетные гости, что подчеркивает значимость чемпионата. Среди них были мэр города Иннополис Дмитрий Вандюков, ректор Университета Иннополис Александр Гасников и директор Лицея Иннополис Арман Костанян. Также чемпионат посетил Тимур Сулейманов, помощник Раиса Республики Татарстан и руководитель регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения билайна подчеркнул важность подобных мероприятий для компании:
«билайн создает инновационные и социально значимые проекты, поддерживая молодых специалистов на всех этапах их становления: от школы до выпуска из вузов. Это включает и разностороннее партнерство мероприятий для старшеклассников, так как такие события играют ключевую роль в формировании у ребят интереса к различным профессиональным сферам. И, конечно, помогают молодым людям сделать осознанный выбор будущей профессии, раскрыть свой потенциал и увидеть перспективы, которые ждут их в динамично развивающемся мире».

Чемпионат по интеллектуальным играм «Интрометида», организованный Министерством образования и науки РТ и Лицеем Иннополис, направлен на интеллектуальное развитие школьников – расширение кругозора, развитие логического мышления, коммуникабельности, умения работать в команде и принимать ответственные решения. Победители турнира получили возможность представить Татарстан на «Школьном чемпионате России по интеллектуальным играм» и в Школьном чемпионате России по «Что? Где? Когда?» в Москве.

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