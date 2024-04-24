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билайн большую часть трассы М12 в Татарстане покрыл связью 4G

билайн большую часть трассы М12 в Татарстане покрыл связью 4G

Фото: ГК «Российские автомобильные дороги»

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Сотовый оператор билайн объявил о запуске на территории Татарстана дополнительных базовых станций стандартов 2G и 4G вдоль трассы М12. Расширение телеком-инфраструктуры обеспечивает высокое качество голосовых звонков и стабильные скорости мобильного интернета во время поездки по транспортной артерии, соединяющей столицу республики с Москвой.

Новые телеком-объекты были введены в эксплуатацию в Кайбицком, Верхнеуслонском и Лаишевском районах. Важно отметить, что оборудование 4G работает на частоте 1800 МГц, что позволяет создавать устойчивое соединение и оптимальное покрытие на больших расстояниях. Это имеет важное значение для повышения безопасности на дороге, поскольку клиенты билайна смогут при передвижении по новой скоростной автодороге использовать навигационные сервисы и получать актуальную информацию о состоянии дорожного движения в реальном времени.

Проведенные оператором работы позволили на данной части автомагистрали увеличить доступность голосовой связи в режиме VoLTE, которая открывает ряд дополнительных преимуществ. Например, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться 4G-интернетом, обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

Благодаря новым базовым станциям сеть билайна теперь охватывает и малые населенные пункты, расположенные поблизости от трассы М12. Интернет на скорости 4G появился в селе Коргуза, деревнях Татарское Маматкозино и Кзыл-Иль, поселке Верхняя Куланга. Теперь их жители получили возможность пользоваться преимуществами современных технологий: делать заказы в онлайн-магазинах и совершать операции в банковских приложениях, смотреть видеоконтент в высоком разрешении, а новое качество голосовых звонков максимально приблизит телефонный разговор к живому общению.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения билайн:
«билайн в Татарстане продолжает расширять возможности сети на важных объектах, в сельской местности и там, где наблюдается растущая нагрузка на сеть. И данное улучшение качества связи является очередным тому подтверждением. Сейчас клиенты билайна, отправляющиеся в командировку или в путешествие на автомобиле по трассе М12, смогут во время поездки комфортно пользоваться необходимыми цифровыми сервисами. Отмечу важность проведенных работ и для сельских жителей, ведь скоростной мобильный интернет позволяет общаться с близкими и друзьями с помощью видеозвонков, обмениваться сообщениями и фотографиями в мессенджерах, также открывает новые возможности для развития, образования и отдыха».

Помимо модернизации и запуска оборудования билайн реализует целый ряд решений, с помощью которых клиенты могут оставаться на связи в самых разных ситуациях. Этот комплекс технологий в компании называют «умной сетью»*. Подробнее об этом читайте здесь.

*качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна – комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

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