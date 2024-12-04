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Без лишнего шума: T2 выводит качество звонков в Татарстане на новый уровень

T2, российский оператор мобильной связи, заверш...

Фото: пресс-служба Т2

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T2, российский оператор мобильной связи, завершил внедрение технологии VoLTE для клиентов в Республике Татарстан. Сервис обеспечивает мгновенное соединение с собеседником по сети 4G (LTE), высокое качество голоса и отсутствие посторонних шумов.

Технология VoLTE (Voice over LTE) открывает абонентам T2 ряд преимуществ: передача голоса в HD-качестве, моментальное соединение и экономия заряда батареи. Также техническое решение минимизирует риск незапланированного прерывания сессии.

Технология позволяет передавать голосовые вызовы по сети LTE и при этом обеспечивает непрерывное подключение к высокоскоростному интернету – клиент может разговаривать по телефону, не останавливая текущую сессию или раздачу интернета в режиме модема. Вызовы тарифицируются как обычный голосовой трафик. При совершении звонков с VoLTE ресурс аккумулятора расходуется медленнее, поскольку телефону не нужно переключаться в стандарт 2G/3G.

В Татарстане технология VoLTE доступна более чем на 500 моделях мобильных устройств крупнейших производителей абонентского оборудования – от привычных Samsung и Xiaomi до относительно новых на рынке Oppo и Infinix. В зоне покрытия 4G технология подключается автоматически или при активации соответствующих настроек в меню смартфона. Включить VoLTE просто: в настройках гаджета необходимо найти раздел, связанный с управлением мобильной связью и SIM-картами. Если смартфон поддерживает VoLTE, в параметрах отобразится соответствующий пункт, который позволит активировать сервис в один клик.

Константин Гагаринов, директор казанского филиала T2:
«Т2 не только развивает инфраструктуру на территории Татарстана, но и совершенствует уже действующую сеть. С технологией VoLTE жителям республики стали доступны качественно новые звонки без фонового шума, а также моментальное и стабильное соединение. Первое, что отметят абоненты после активации технологии — высочайшее качество голоса собеседника во время разговора. При этом звонки в сети 4G/LTE тарифицируются как обычный голосовой трафик. Это значит, что по тарифу абонент будет тратить на них только минуты, а гигабайты не сгорят».

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