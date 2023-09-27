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beeline cloud представил новый продукт Cloud Kubernetes Clusters

beeline cloud представил новый продукт Cloud Kubernetes Clusters

Источник: freepik.com

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Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) выводит на рынок новый продукт комплексного управления кластерами Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестрации контейнеризированных приложений) в облаке. beeline cloud заключил соответствующее партнерское соглашение с компанией «Флант».

Платформа Deckhouse, являющаяся основной составляющей услуги Cloud Kubernetes Clusters (комплексное управление кластерами Kubernetes в облаке), построена на базе ванильного Kubernetes с дополнительными модулями для управления сетями и обеспечения безопасности работы микросервисных приложений. Кроме того, Deckhouse соответствует концепции No-Ops (отсутствие операций), чтобы минимизировать инфраструктурные и эксплуатационные затраты при разработке и эксплуатации ПО. Cloud Kubernetes Clusters обеспечивает безопасность систем, мониторинг, балансировку трафика, автомасштабирование инфраструктуры при росте нагрузок.

Kubernetes — лидирующая Open Source-платформа для работы с контейнерами, общепризнанный стандарт оркестрации. Это оптимальное решение для развертывания микросервисной инфраструктуры и cloud-native-приложений (приложений, использующих преимущества облачной модели).

Усилив свое предложение платформой Deckhouse, облачный провайдер предоставит своим пользователям ряд достоинств: расширенные инструменты мониторинга кластеров и запущенных в них приложений с удобными и информативными дашбордами, которые упрощают контроль за инфраструктурой и диагностику проблем; расширенные инструменты информационной безопасности enterprise-уровня (бизнес-задачи крупных компаний); графический интерфейс для управления кластерами; встроенные инструменты аутентификации пользователей; предсказуемую и с первого дня готовую к работе в продуктивной среде инфраструктуру.

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