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beeline cloud представил новый продукт BeeCloud Stack

beeline cloud представил новый продукт BeeCloud Stack

Изображение от Freepik

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Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) и разработчик ПО vStack представили совместный продукт: платформу BeeCloud Stack (гиперконвергентное решение для управления публичными и частными виртуальными ресурсами). Назначение платформы — стать заменой иностранным решениям в области виртуализации и предоставить российским организациям конкурентоспособный отечественный сервис.

BeeCloud Stack предоставляет сервис по модели публичного, частного и гибридного облака, и дает возможность управлять им в рамках единого интерфейса. Особенности платформы: производительная операционная система собственной разработки, резервное копирование, поддержка моментальных снимков, а также протоколов обмена данными iSCSI и NFS. Платформа проста в обслуживании и не требует большого числа высококвалифицированных инженеров.

В основе BeeCloud Stack — гиперконвергентная платформа vStack. Это отечественная разработка, созданная на проприетарных технологиях. vStack отличается легковесностью и высокой производительностью. Ключевые характеристики платформы: экономическая эффективность (CPU overcommit) в вычислительном слое — до 900%, высокая производительность системы хранения данных; простота эксплуатации за счет единого API, создание виртуальных машин с гибкой кастомизацией; широкий выбор отечественных и западных гостевых операционных систем.

Александр Михалюк, директор по продуктам beeline cloud:

«Запуск BeeCloud Stack – важный шаг в развитии отечественных продуктов компании. Мы запустили эту платформу, чтобы предоставить российским компаниям и организациям конкурентоспособное решение в области виртуализации, заменяя импортные аналоги и обеспечивая высокий стандарт обслуживания. Мы намерены использовать мощности нашего собственного Центра обработки данных (ЦОД) в Ярославле. Модули ЦОДа соответствует всем передовым требованиям по сервису и мониторингу, в них организована круглосуточная смена обслуживающего персонала и резервирование оборудования».

Евгений Карпов, генеральный директор vStack:

«Многие представители бизнеса уже осознали необходимость импортозамещения, однако по разным причинам не спешат мигрировать с зарубежных решений. Партнерство с таким крупным участником рынка свидетельствует о соответствии характеристик vStack высоким требованиям отрасли. Сочетание разработок beeline cloud и vStack, усиливающих друг друга, создает новый продукт, который сможет стать достойной заменой иностранным продуктам».

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