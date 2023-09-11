Важное в РТ
· Служба новостей

beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве

beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба "билайна"

Подписаться в Telegram

В рамках VIII Восточного экономического форума российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако), региональная сеть центров обработки данных Key Point и федеральная сеть магазинов цифровой и бытовой техники DNS подписали трёхстороннее соглашение.

Свои подписи под документом поставили директор корпоративного бизнеса восточного региона ПАО «ВымпелКом» Владимир Ясиновских, сооснователь группы компаний Key Point Евгений Вирцер и генеральный директор ООО «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев.

Соглашение предусматривает предоставление инфраструктуры центра обработки данных группы компаний Key Point для размещения оборудования DNS. beeline cloud обеспечит техническую и организационную поддержку данного проекта в рамках своих компетенций и на основании подписанных в дальнейшем договоров. Кроме того, компания предоставит партнерам необходимые каналы связи.

Надёжная инфраструктура сертифицированного центра обработки данных позволит обеспечить улучшение качества и безотказности ИТ-обеспечения бизнеса DNS.

Владимир Ясиновских, директор корпоративного бизнеса восточного региона ПАО «ВымпелКом»:

«Уверен, что новое соглашение будет отличным примером эффективного взаимодействия между нашими компаниями. Будем вместе повышать уровень цифровизации и безопасности инфраструктуры партнеров с помощью возможностей облачных сервисов и центров обработки данных beeline cloud».

Евгений Вирцер, сооснователь группы компаний Key Point:

«Размещение оборудования DNS в центре обработке данных группы компаний Key Point - показатель роста доверия бизнеса к услугам коммерческих ЦОД, что способствует ускорению применения в регионе лучших мировых практик развития ИТ-сферы. Мы рады, что совместно с надёжными партнёрами в лице DNS и beeline cloud участвуем в этом процессе».

Дмитрий Алексеев, генеральный директор ООО «ДНС Групп»:

«Мы намерены объединить усилия для развития взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочной основе. Важно, что достигнутые договоренности создают новый импульс для развития Дальнего Востока и отвечают интересам бизнеса и клиентов».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Наблюдателям начали вручать повестки на избирательных участках: что происходит?

Новости Татарстана

6 часов назад

Обещал не штрафовать водителей: в Татарстане задержали начальника спецбатальона ГИБДД

выведение тараканов в квартире с гарантией москва

Новости Татарстана

23 часа назад

Из полицейской машины в Альметьевске показывали средний палец

Новости Казани

6 часов назад

Рядом построят три «элитки»: в Казани участок возле Лядского сада готовится к жилой застройке

обучение вокалу в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в ДТП пострадали 2 человека

Новости Татарстана

6 часов назад

«Успел сделать все, что хотел»: начальник управления культуры и главный архитектор Нижнекамска покидают свой пост

Новости Казани

4 часа назад

Продолжительно полета - больше трех часов: из Казани в Самарканд запустят прямые рейсы
Лонгриды
6 часов назад

Татарский фильм за который не стыдно: «Бери да помни» покажут по всей России

Татарский фильм за который не стыдно: «Бери да помни» покажут по всей России

Важное в РТ

час назад

beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве

Важное в РТ

2 часа назад

Банки начали принимать заявки на IT-ипотеку на новых условиях

Важное в РТ

3 часа назад

Вирусы - они вернулись

Важное в РТ

4 часа назад

Объём новых китайских инвестпроектов в России был оценен в 2 трлн рублей
Регистрация будет идти еще две недели: Казань готовится к национальному полумарафону – 2023
Новости Татарстана
36 минут назад

Регистрация будет идти еще две недели: Казань готовится к национальному полумарафону – 2023

Новости Татарстана

5 часов назад

Был побит рекорд: в Татарстане заметно подорожала стоимость поездок на такси

Важное в РТ

5 часов назад

Глава ВТБ Андрей Костин определил главные направления развития банка до 2026 года

Важное в РТ

6 часов назад

Две трети внешней торговли РФ перешли на расчеты в дружественных валютах
Как приостановить старение? Доступный способ, который нужен каждому после 25 лет
Интересное в Казани
6 дней назад

Как приостановить старение? Доступный способ, который нужен каждому после 25 лет