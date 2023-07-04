Важное в РТ
· Служба новостей

Банки запускают кредитные программы для автомобилей Kaiyi калининградской сборки

Банки запускают кредитные программы для автомобилей Kaiyi калининградской сборки

Фото предоставлено пресс-службой банка «Открытие»

Подписаться в Telegram

По данным АВТОСТАТ, калининградский завод «Автотор» за первые два месяца работы – с конца марта по конец мая – отгрузил дилерам 6 тыс. китайских седанов Kaiyi E5. Стимулировать продажи марки призван запуск федеральной программы KAIYI Finance в партнерстве с крупнейшими федеральными банками.

Совместные программы заявлены, в частности, «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), ВТБ и «ДрайвКлик».

Кaiyi – автопроизводитель из Китая, основанный в 2014 г. Ранее это был один из суббрендов компании Chery Automobile, теперь – самостоятельный автопроизводитель. Дилерская сеть представлена более чем 80 авторитейлерами. Кaiyi появился на отечественном авторынке весной 2023 года, дебютировав с седаном E5 в наиболее дефицитной ценовой категории до 2 млн рублей. Автомобиль доступен в комплектациях Luxury и Luxury+, а в ближайшее время Kaiyi E5 получит новую базовую версию под названием Comfort.

Всего в мае 2023 года в России было продано 33,1 тыс. новых китайских автомобилей на сумму 101,1 млрд рублей. Таким образом, на долю «китайцев» пришлось 49,9% общей суммы продаж. Между тем, год назад, в мае 2022-го, они занимали лишь пятую часть финансовой емкости рынка (13,8 млрд рублей или 19,9%).

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Тогда успел покинуть страну: в Казани задержали начальника тыла МВД по Татарстану

Гид по скидкам Казани

день назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?

таракан домашний как бороться

Лонгриды

день назад

Стык классики и ультрасовременной архитектуры: стало известно, каких архитекторов планирует готовить КФУ

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году

ремонт квартиры в новосибирске цена в Новосибирске

Новости Казани

3 часа назад

"Закон давно нуждается в переработке": в Татарстане может подорожать такси

Новости Казани

день назад

"Подвела невнимательность": депутаты Татарстана забыли указать миллионы рублей в сведениях о доходах

Новости Казани

3 часа назад

Удастся сохранить гнезда: в Казани был остановлен ремонт опор моста "Миллениум"

Новости Казани

день назад

Разрешение не выдавалось: жители Казани рассказывают о неизвестной стройке вдоль "Миллениума"

Новости Казани

день назад

Провели всю ночь в отделе следкома: начальника тыла МВД Татарстана подозревают в получении крупной взятки
Новости Казани
3 дня назад

За год выросла на 15 процентов: в Татарстане оказались самые высокие зарплаты по Приволжью

За год выросла на 15 процентов: в Татарстане оказались самые высокие зарплаты по Приволжью

Важное в РТ

3 минуты назад

Греф заявил, что проблем в банковском секторе РФ не будет

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

Новости Татарстана

58 минут назад

На выплату направят 1,3 миллиарда: "КАМАЗ" утвердил рекордные для себя дивиденды

Новости Татарстана

час назад

"Мама упала и уснула": в Челнах обнаружили тело беременной женщины рядом со спящей дочерью
Скверы, площадки, пляжи и причал: стало известно, почему засыпают Волгу в районе Портовой в Казани
Новости Казани
3 минуты назад

Скверы, площадки, пляжи и причал: стало известно, почему засыпают Волгу в районе Портовой в Казани

Новости Казани

2 часа назад

За первое полугодие 2023 года в Приволжье семейной ипотекой от Сбера воспользовались более 11 тысяч семей

Новости Казани

3 часа назад

"Будет непривычно": в челнинском поселке Сидоровка построят 18-этажный дом

Новости Казани

3 часа назад

Достигнет высоких отметок: в Татарстан пришла сумасшедшая жара
В Казани растет спрос на ИЖС, но цены пока радуют: как купить дом в комьюнити комфорт-класса за 6,5 миллионов
Интересное в Казани
6 дней назад

В Казани растет спрос на ИЖС, но цены пока радуют: как купить дом в комьюнити комфорт-класса за 6,5 миллионов