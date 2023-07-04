Банки запускают кредитные программы для автомобилей Kaiyi калининградской сборки

По данным АВТОСТАТ, калининградский завод «Автотор» за первые два месяца работы – с конца марта по конец мая – отгрузил дилерам 6 тыс. китайских седанов Kaiyi E5. Стимулировать продажи марки призван запуск федеральной программы KAIYI Finance в партнерстве с крупнейшими федеральными банками.

Совместные программы заявлены, в частности, «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), ВТБ и «ДрайвКлик».

Кaiyi – автопроизводитель из Китая, основанный в 2014 г. Ранее это был один из суббрендов компании Chery Automobile, теперь – самостоятельный автопроизводитель. Дилерская сеть представлена более чем 80 авторитейлерами. Кaiyi появился на отечественном авторынке весной 2023 года, дебютировав с седаном E5 в наиболее дефицитной ценовой категории до 2 млн рублей. Автомобиль доступен в комплектациях Luxury и Luxury+, а в ближайшее время Kaiyi E5 получит новую базовую версию под названием Comfort.

Всего в мае 2023 года в России было продано 33,1 тыс. новых китайских автомобилей на сумму 101,1 млрд рублей. Таким образом, на долю «китайцев» пришлось 49,9% общей суммы продаж. Между тем, год назад, в мае 2022-го, они занимали лишь пятую часть финансовой емкости рынка (13,8 млрд рублей или 19,9%).