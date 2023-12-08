Банки в России провели первые сделки по программе «Арктическая ипотека»

Россияне оформили льготные кредиты по программе «Арктической ипотеки». Так, ВТБ провел первые сделки в Республике Карелия и Красноярском крае, а с момента старта работы по новой программе банк получил по ней уже 1,4 тысячи заявок. Средний размер кредитов составил 2,8 млн рублей. Реализацию «арктической ипотеки» сопровождает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

«Для россиян, которые живут в суровых климатических условиях, очень важно иметь собственное комфортное жилье. Поэтому мы первыми из банков стали принимать заявки на «арктическую» ипотеку еще до официального старта программы. На текущий момент мы получили более 1,4 тысячи обращений от наших клиентов, и сегодня провели первые сделки. Заемщикам это позволит купить новую квартиру с минимальной долговой нагрузкой, а кому-то из них – уже встретить там Новый год», - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Директор департамента социальных проектов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Потанин отметил: «Президент России поддержал инициативу Минвостокразвития России и КРДВ о распространении «Дальневосточной ипотеки» на Арктику. На Дальнем Востоке, где программа льготного жилищного кредитования работает 4 года, она доказала свою эффективность, стала востребованной мерой поддержки. Более 92 тыс. семей дальневосточников смогли с ее помощью приобрести собственное жилье. Формируя стабильный спрос на первичном рынке, «Дальневосточная ипотека» простимулировала опережающий рост строительной отрасли ДФО: за время реализации программы объём строящегося жилья в макрорегионе увеличился более чем в 2 раза».

Получить ипотеку с минимальной ставкой возможно на приобретение объектов в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в ряде территорий, Архангельской области, Красноярского края, Республик Коми и Карелия. При этом стоимость одного квадратного метра приобретаемого объекта не должна превышать среднерыночной показатель по соответствующему субъекту, определяемый Минстроем РФ на дату заключения кредитного договора. Условия программы не распространяются на рефинансирование ранее оформленных жилищных кредитов.

Получить средства заемщики смогут на покупку квартир, таунхаусов на первичном рынке. В сельских населенных пунктах и моногородах возможно приобретение вторичных объектов.