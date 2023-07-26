Банки реагируют на потребность предпринимателей в юаневых депозитах

Согласно данным ЦБ на 1 июня 2023 года, доля так называемых «нетоксичных» валют на счетах юридических лиц достигла 42%. В первую очередь, речь о китайском юане. Это следствие роста товарооборота РФ с Китаем и увеличения доли расчетов в юанях. Российские банки на этом фоне расширяют валютные финансовые инструменты в китайской валюте для бизнеса.

В частности, банки группы ВТБ предлагают компаниям малого и среднего бизнеса разместить депозиты в китайских юанях. К примеру, разместить срочный депозит в банке «Открытие» можно на срок от одной недели до трех лет. Депозит в китайской валюте востребован компаниями, ведущими активную внешнеэкономическую деятельность, а также является важным инструментом для хеджирования валютных рисков, - отмечают банкиры.