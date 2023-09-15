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Банки расширяют программы кредитования китайских автомобилей

Банки расширяют программы кредитования китайских автомобилей

Источник: пресс-служба банка "Открытие"

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Россияне все больше доверяют китайским авто и считают их достойной заменой ушедших иномарок. В связи с чем доля китайских автомобилей растет как в российском авторитейле, так и в кредитных продажах банков. Так, по результатам регистраций легковых автомобилей за 8 месяцев 2023 года китайские марки занимают 47% в продажах новых легковых авто по сравнению с 13% за аналогичный период годом ранее.

Специальные кредитные программы на покупку китайских авто есть у многих российских банков – Открытие, Росбанк, Уралсиб. Логично, что расширение финансовых предложений в связи с усиливающейся конкуренций китайских автоконцернов – логичный тренд на банковском рынке

Так, на днях «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) увеличил перечень брендов из Поднебесной, по которым автокредит доступен на специальных условиях. Получить финансирование на покупку нового автомобиля из КНР можно получить уже на 47 марок, включая 20 новых. К уже известным на рынке брендам (Changan, Chery, Dongfeng, Exeed, Geely, Haval, Voyah и пр.) добавились такие марки, как Aito, Avatr, BelGee, BYD, Forthing, HiPhi, Leapmotor, Li Auto, Lynk & Co, Lotus, MG, Nio, Ora, Seres, Soueast, Wey, Weltmeister, Wuling, Xpeng и Zeekr.

Кстати, в кредитных выдачах банка «Открытие» за 2023 год уже каждый третий новый финансируемый автомобиль родом из Китая. Ставки по программе на покупку китайских авто варьируются в зависимости от суммы первоначального взноса, размера автокредита и наличия дисконта при оформлении ставки автомобилиста. При этом покупатель вправе самостоятельно выбрать, готов ли он оформлять каско, а также вносить первоначальный взнос, или нет.

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