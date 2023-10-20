Банки продолжают повышать ставки по вкладам

Очередное заседание Банка России по ключевой ставке состоится через неделю – 27 октября. Эксперты ожидают, что рост ключевой ставки продолжится и новый уровень составит минимум 14%. Это будет третье повышение подряд.

Что повлечет за собой неизбежный рост ставок по вкладу. Несмотря на это, ряд банков продолжает повышать ставки и сейчас.

За последнюю неделю ставки по депозитам выросли в ВТБ, Совкомбанке, Россельхозбанке. Банк «Открытие», например, увеличил ставки сразу по четырем вкладам, в том числе по расходно-пополняемым, повышение составило до 1 процентного пункта.

По итогам первой декады октября средняя максимальная доходность по вкладам в крупнейших банках остается двузначной — 10,18% годовых. Банк России рекомендует банкам привлекать средства от населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. Поэтому краткосрочные и среднесрочные вклады с доходностью 11-12% годовых выглядят весьма привлекательно.