Банки продолжают повышать ставки по депозитам для малого и среднего бизнеса

Предприниматели могут зафиксировать повышенную ставку, размещая свободную ликвидность в рублях во время продолжающегося цикла повышения ключевой ставки, который начался летом 2023 года. В частности, банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) вновь, третий раз за последние месяцы, повысил ставки по рублевым депозитам для малого и среднего бизнеса.

По мнению экспертов, ключевая ставка ЦБ может быть еще раз повышена с 13% на ближайшем заседании Совета директоров, которое состоится 27 октября. Это может произойти из-за инфляции, которая в начале октября превысила 6% годовых - нижнюю границу обновленного прогноза Центробанка на этот год.