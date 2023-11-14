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Банки предлагают автомобилистам льготный автоплатеж

Банки предлагают автомобилистам льготный автоплатеж

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

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В текущих экономических условиях многие автокредитные банки стараются предоставлять услуги, которые были бы выгодны и клиентам, и партнерам. К примеру, все чаще автовладельцам при оформлении автокредита предлагают сервисы, которые сделали бы оплату долга менее затратной для бюджета заемщика.

Так, к примеру, Открытие Авто (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) запустил льготный платеж для клиентов при оплате автокредитов. Данная опция предполагает отсрочку в погашении основного долга по займу. Льготный платеж предоставляется по желанию клиента в момент оформления автокредита и предусматривает только оплату процентов за пользование кредитом, без погашения основного долга. Проценты уплачиваются согласно графику платежей по кредитному договору. Длительность периода льготных платежей составляет от 1 до 5 месяцев, начиная с даты заключения кредитного договора. Сроки льготного платежа заемщик может выбрать самостоятельно, а услуга дсля клиентов является бесплатной.

Возможность оформить подобную отсрочку на основные выплаты по автокредиту позволяют клиенту эффективно распределить финансовую нагрузку в первые месяцы обслуживания долга и получить более низкий платеж при полноценном использовании купленного авто. В свою очередь дилерская сеть, сотрудничающая с банком, повысит лояльность клиентов, предложив им приятный бонус при покупке машины.

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