Банки повышают ставки по депозитам для малого и среднего бизнеса

После решения Банка России поднять ключевую ставку крупные банки увеличили процентные ставки по депозитам не только для физических лиц, но и для малого и среднего бизнеса. Теперь у предпринимателей появилась хорошая возможность получать повышенную доходность при размещении свободной ликвидности.

Одними из первых об изменении ставок для МСБ объявил банк «Открытие» (входит в группу ВТБ), который сообщил о повышении ставок по всей линейке рублевых депозитов на три процентных пункта.

Банк России на внеочередном заседании резко увеличил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта. Решение регулятора является реакцией на текущую ситуацию на валютном рынке и призвано снизить влияние проинфляционных факторов.

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).