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Банки наращивают кредитование малого и среднего бизнеса

Банки наращивают кредитование малого и среднего бизнеса

Источник: пресс-служба банка "Открытие"

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По итогам первого полугодия 2023 года российские банки продолжили наращивать кредитование малого и среднего бизнеса, реагируя на повышенный спрос на заемные средства со стороны предпринимателей.

В частности, банк группы ВТБ – «Открытие» выдал 100 млрд рублей кредитов и профинансировал 4,4 тысячи проектов. Кредитный портфель банка достиг 491 млрд рублей. При этом более половины выдач в кредитном портфеле – 56% - приходятся на кредиты на пополнение оборотных средств, 34% - на инвестиционные цели и 10% - проектное финансирование.

«В 2023 году малый и средний бизнес ожидаемо быстрее крупных корпоративных компаний адаптировался к новым реалиям. Многие компании перестроили свою бизнес-модель для выхода на новые рынки и развития в новых для себя отраслях. Высокая доля оборотного кредитования МСБ в банках обусловлена тем, что оно помогает малому и среднему бизнесу поддержать финансовую устойчивость и расширить деятельность даже в условиях макроэкономической нестабильности и внешних ограничений», — отметила Светлана Сырцова, руководитель блока МСБ банка «Открытие».

По итогам 2022 года, по данным «Эксперт РА», банки увеличили кредитование малого и среднего бизнеса год к году на 8,5%, до 11,4 трлн руб. Уровень просроченной задолженности в сегменте снизился до уровня стандартного корпоративного кредитования — 5,5% на начало 2023 года.

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