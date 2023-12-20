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Банки начали отменять комиссии за оплату ЖКХ

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После подписанного Президентом России закона об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке, банки начали самостоятельно обнулять такие комиссии. Так первым о полной отмене с 1 января 2024 комиссии за оплату услуг ЖКХ объявил ВТБ.

Согласно подписанному президентом закону с 1 июля 2024 года вводится запрет для банков, кредитных организаций, платежных агентов взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Полный перечень категорий граждан, на которых распространяется норма определит Правительство РФ. Ранее во время «Прямой линии» Владимир Путин заявлял, что от комиссии будут освобождены все пенсионеры. Сами банки, как ранее писали СМИ, выступали против отмены комиссий, ссылаясь на затраты, связанные с проведением платежей.

О полной отмене комиссии за прием платежей на оплату услуг ЖКХ объявил ВТБ: с 1 января 2024 года банк обнуляет комиссиию по коммунальным платежам вне зависимости от того, где клиент совершит платеж.

«С 2021 года ВТБ ввел практику нулевой комиссии за оплату услуг ЖКХ в мобильном банке и сети устройств самообслуживания, чтобы сделать регулярные платежи удобнее и быстрее для наших пользователей. Сегодня мы обслуживаем уже почти 19 млн активных клиентов, сервис онлайн-оплаты включает в себя более 50 тысяч организаций по всей России, и уже 99% платежей в ВТБ Онлайн проходят без комиссии. С учетом социальной ответственности мы приняли решение досрочно сделать следующий шаг и уже с нового года обнулить комиссию по коммунальным платежам в любых каналах. Причем не только для пенсионеров, но и для всех наших клиентов. Уверены, что это будет хорошим сигналом для всего рынка», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

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