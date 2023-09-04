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Банк ЗЕНИТ выдает автокредиты на срок более 7 лет

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Банк ЗЕНИТ улучшает условия автокредитования. Теперь клиенты могут оформить кредит на покупку автомобиля на срок до 100 месяцев, что позволит снизить ежемесячный платеж и выбрать оптимальный график возврата заемных средств.

В Банке ЗЕНИТ действуют программы автокредитования: «Новый автомобиль» и «Автомобиль с пробегом». Кредит выдается на покупку транспортного средства как иностранного, так и отечественного производства. По условиям максимальная сумма составляет 10 млн рублей, с первоначальным взносом от 0%.

Также в Банке ЗЕНИТ действуют специальные условия на новые автомобили китайских марок: Chery, Exeed, Omoda, Geely, Haval, Great Wall, Tank, FAW, DFM, JAC, Changan и GAC. Программа позволяет клиентам обновить свой автопарк на привлекательных условиях.

По итогам января-июля 2023 года Банк ЗЕНИТ выдал автокредитов на общую сумму 3,5 млрд рублей, что на 26% выше показателей прошлого года. Клиенты предпочитали покупать автомобили с пробегом корейской, японской и отечественной сборки.

Так, в ТОП-5 марок среди новых автомобилей вошли Lada, Chery, Hyundai, Kia и Renault. Среди автомобилей с пробегом популярностью пользовались Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen, и Nissan. Средний возраст транспортного средства – 10 лет. При этом клиентам доступны автомобили с пробегом возрастом до 23 лет на момент окончания действия договора.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает на финансовом рынке России 28 лет и предлагает широкий спектр продуктов и сервисов для юридических и физических лиц. Банк имеет рейтинг на уровне ruА- рейтингового агентства «Эксперт РА».

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