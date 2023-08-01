За 6 месяцев 2023 года Банк ЗЕНИТ выдал по кредитным картам лимиты на общую сумму 500 млн рублей, что в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля активных пользователей кредитных карт превысила 80%. Чаще всего они использовали кредитную карту в супермаркетах, и АЗС, а также на оплату путешествий.

По кредитной «Карте привилегий» Банка ЗЕНИТ действуют два льготных периода до 120 дней без процентов на покупки, а также на снятие наличных и переводы. Дата начала беспроцентного периода считается 1-ое число календарного месяца, в котором была совершена первая расходная операция. Также предусмотрен кешбэк в размере до 7 % за покупки. Выпуск и обслуживание — бесплатные. Карта позволяет совершать переводы, оплачивать товары и услуги по QR-коду через СБП.

Подробнее ознакомиться с преимуществами кредитной «Карты привилегий» можно на сайте Банка ЗЕНИТ. Оформить продукт можно как в офисах банка, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или интернет-банке.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает на финансовом рынке России 28 лет и предлагает широкий спектр продуктов и сервисов для юридических и физических лиц. Банк имеет рейтинг на уровне ruА- рейтингового агентства «Эксперт РА».