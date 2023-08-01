Важное в РТ
· Служба новостей

Банк ЗЕНИТ в 10 раз нарастил выдачу средств по кредитным картам

Подписаться в Telegram

За 6 месяцев 2023 года Банк ЗЕНИТ выдал по кредитным картам лимиты на общую сумму 500 млн рублей, что в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля активных пользователей кредитных карт превысила 80%. Чаще всего они использовали кредитную карту в супермаркетах, и АЗС, а также на оплату путешествий.

По кредитной «Карте привилегий» Банка ЗЕНИТ действуют два льготных периода до 120 дней без процентов на покупки, а также на снятие наличных и переводы. Дата начала беспроцентного периода считается 1-ое число календарного месяца, в котором была совершена первая расходная операция. Также предусмотрен кешбэк в размере до 7 % за покупки. Выпуск и обслуживание — бесплатные. Карта позволяет совершать переводы, оплачивать товары и услуги по QR-коду через СБП.

Подробнее ознакомиться с преимуществами кредитной «Карты привилегий» можно на сайте Банка ЗЕНИТ. Оформить продукт можно как в офисах банка, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или интернет-банке.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает на финансовом рынке России 28 лет и предлагает широкий спектр продуктов и сервисов для юридических и физических лиц. Банк имеет рейтинг на уровне ruА- рейтингового агентства «Эксперт РА».

Следующая новость ↓

Популярное

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города
Гид по скидкам Казани
6 часов назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

Лонгриды

4 часа назад

Смертельный ураган на Яльчике: мы восстановили полную хронологию событий

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

можно ли москитную сетку ставить на вентиляцию от тараканов

Лонгриды

день назад

«Отдав ей свой жилет, я поплыл искать других людей»: как герой из Свияжска спас 11 человек во время урагана

Лонгриды

день назад

«Нет состава преступления»: казанский извращенец избежит наказания за прилюдное самоудовлетворение?

ремонт магнитолы panasonic в Москве

Новости Татарстана

8 часов назад

Оказались в эпицентре урагана: в лагере «Яльчик» в момент буйства стихии проходила одна из смен

Новости Татарстана

6 часов назад

Растет цена на курицу: в Татарстане куриное мясо установило новый рекорд

Новости Татарстана

день назад

Интенсивные контрасты температур: смертоносные ураганы вновь могут пройти в Татарстане в августе 2023 года

Новости Татарстана

день назад

Младшему не было даже года: страшная стихия унесла несколько жизней в Татарстане
Лонгриды
2 дня назад

Не согласился бы даже за миллион в месяц: отслуживший год во флоте рассказал о времени, проведенном в море

Не согласился бы даже за миллион в месяц: отслуживший год во флоте рассказал о времени, проведенном в море

Важное в РТ

8 минут назад

Банк ЗЕНИТ в 10 раз нарастил выдачу средств по кредитным картам

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

Важное в РТ

час назад

В Казани прошла первая ИТ-конференция Сбера IT Community Day

Важное в РТ

4 часа назад

Сотрудники службы инкассации Волго-Вятского банка Сбербанка ответили на пять нестандартных вопросов о жизни и профессии
В республике установлен IV класс опасности: в Татарстане вновь ограничили пребывание людей в лесах
Новости Татарстана
2 часа назад

В республике установлен IV класс опасности: в Татарстане вновь ограничили пребывание людей в лесах

Новости Казани

4 часа назад

Определят народным голосованием: жители Казани могут принять участие во всероссийской премии

Новости Казани

5 часов назад

Планируют построить новый корпус: в Казани говорят о необходимости разработки проекта корпуса онкодиспансера

Новости Казани

5 часов назад

«Является автором 133 научных и учебно-методических работ»: в Казани утвердили ректора КНИТУ-КХТИ
Кулаком не испугаешь: как в Казани появилась команда “самых эмпатичных” ритуальных агентов
Интересное в Казани
4 дня назад

Кулаком не испугаешь: как в Казани появилась команда “самых эмпатичных” ритуальных агентов