Банк ВТБ повысил ставки по накопительным счетам

ВТБ скорректировал условия по накопительным счетам в рублях. Максимальная доходность для новых клиентов увеличилась на 1 пп и достигла 13% годовых.



Доходность 13% годовых на ежемесячный минимальный остаток получат клиенты, впервые открывающие накопительный счет «Сейф» на сумму до 1 млн рублей. При оформлении продукта до 31 октября повышенная ставка будет действовать в течение первых четырех месяцев, в остальных случаях – в течение трех. После окончания так называемого «приветственного периода», а также при открытии последующих счетов доходность будет на уровне базовой ставки, которая сегодня составляет 5% годовых. Базовая доходность также начисляется на средства свыше 1 млн рублей.



Одновременно ВТБ скорректировал условия по накопительному счету «Копилка» - доходность тех, кто открывает накопительный счет впервые, достигла 11% годовых. По этому продукту повышенная ставка действует в течение первых трех месяцев с даты первого пополнения продукта и начисляется на ежедневный остаток в сумме до 1 млн рублей. На остатки, превышающие 1 млн рублей, клиенты получат базовую доходность, которая с октября выросла на 3 пп и достигла 7% годовых. С четвертого месяца и при открытии последующих накопительных счетов ставка также будет на уровне базовой.



Проценты по обоим продуктам выплачиваются в последний календарный день каждого месяца. Открыть накопительный счет клиенты могут как дистанционно – в банкоматах и ВТБ-Онлайн, так и в офисах банка.

«В текущих экономических условиях для многих россиян приоритетен быстрый доступ к своим сбережениям. Эту задачу во многом решают накопительные счета, так как позволяют клиентам свободно снимать и вносить средства без потери доходности. Ставка по таким продуктам не уступает депозитам, а для впервые открываемых счетов может быть даже выше. Например, сейчас максимальная доходность по краткосрочным вкладам в среднем достигает 12%, в то же время для новых накопительных счетов она на 1 пп выше – 13%», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.





В рамках линейки вкладов банка с 29 сентября для всех клиентских сегментов доступна доходность до 13% годовых при размещении средств на три года. По трехмесячным депозитам максимальная доходность составляет 12% годовых, полугодовым - 11,5%, а годовым – 10,5%. Клиентам, которые переведут пенсию в ВТБ до 30 ноября и получат первую выплату на счет до 31 января 2024 года включительно, банк сделает дополнительную надбавку в размере 1% годовых на любой вклад в рублях до 1 млн рублей в первые шесть месяцев с даты поступления пенсии на счет. Таким образом, максимальная доходность для них на первые полгода составит 14% годовых.





При первом открытии накопительного сета «Сейф» в рублях (далее – НС) и одновременном отсутствии открытых и пополненных ранее в валюте рубли накопительных счетов «Копилка» на суммовой сегмент минимального остатка до 999 999,99 руб. включительно начисляется повышенная процентная ставка с 1-го по 3-й календарный месяц (применяется к НС, первое пополнение которых совершено не позднее 31.08.2023)/ по 4-ый календарный месяц (применяется к НС, первое пополнение которых совершено начиная с 01.09.2023) — 13% годовых, с 4-го/5-го (соответственно) — базовая процентная ставка 5% годовых. При повторном открытии НС начисляется базовая процентная ставка 5%годовых при любом сроке размещения средств на всю сумму минимального остатка.На суммовой сегмент минимального остатка свыше 999 999,99 руб., процентная ставка составляет 5% годовых (базовая процентная ставка) для любого срока размещения средств.При первом открытии накопительного счета «Копилка» в рублях (далее – НС) и одновременном отсутствии открытых и пополненных ранее в валюте рубли накопительных счетов «Сейф» на фактический остаток до 999 999,99 руб. включительно начисляется повышенная процентная ставка с 1-го по 3-й календарный месяц — 11% годовых, с 4-го— базовая процентная ставка 7% годовых. При повторном открытии НС начисляется базовая процентная ставка 7% годовых при любом сроке размещения средств на всю сумму фактического остатка. Если фактический остаток по счету «Копилка» от 1 000 000,00 руб. и выше, то на разницу между фактическим остатком и 999 999,99 руб., процентная ставка составляет 7%годовых (базовая процентная ставка) для любого срока размещения средств.Открытие накопительных счетов «Сейф» и «Копилка» возможно в ВТБ Онлайн, в банкоматах и отделениях ВТБ.Процентные ставки могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Новые значения ставок доводятся до сведения клиентов путем опубликования нового тарифного сборника на сайте банка не менее чем за 5 календарных дней. Информация не является офертой.

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.