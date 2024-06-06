Банк ВТБ и Республика Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве

Документ на полях ПМЭФ-2024 подписали президент-председатель правления Андрей Костин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Соглашение предусматривает участие банка ВТБ в реализации инвестиционных проектов на территории республики, поддержку развития промышленного потенциала региона.

Один из знаковых проектов, реализуемых в настоящее время при участии ВТБ - это финансирование строительства логистического комплекса им. Дэн Сяопина с объектами инфраструктуры на территории индустриального парка «Этилен-600». Общий объем инвестиций составит порядка 140 млрд руб. В том числе в рамках реализации первого этапа проекта по строительству логистического комплекса банк уже выделил 56 млрд руб. Промышленный старт логистического комплекса будет приурочен к проведению саммита «БРИКС-2024» в Казани в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС.

«Стратегия развития ВТБ до 2026 года предусматривает активную поддержку регионов. Мы понимаем значение финансового, проектного, экспертного обеспечения инфраструктурных проектов, нацеленных как на промышленное развитие России, так и на повышение качества жизни людей. ВТБ развивает партнерство с особой экономической зоной «Алабуга», готовы масштабировать этот опыт на новые проекты – как в Татарстане, так и в других регионах», - сказал Андрей Костин.