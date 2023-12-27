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Банк повышает ставки по накопительным счетам

Банк повышает ставки по накопительным счетам

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

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Банк России на последнем в 2023 году заседании совета директоров по денежно-кредитной политике повысил уровень ключевой ставки на один процентный пункт. После этого российские банки начали поднимать ставки не только по депозитам, но и по накопительным счетам.

О повышении ставок по накопительному счету «Копилка» для новых и для действующих сберегателей с 1 января 2024 года, в частности, объявил банк «Открытие».

Накопительный счет совмещает преимущества вклада и сберегательного счета – можно в любое время вносить деньги и снимать, получая доход от процентов. Для накопительных счетов применяются такие же правила страхования и налогообложения, как для вкладов. Поэтому накопительные счета пользуется популярностью у населения.

По оценке банка ВТБ, по итогам текущего года портфель рублевых накоплений физических лиц (вклады, накопительные и текущие счета) на рынке приблизится к 40 трлн рублей.

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