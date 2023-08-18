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Банк «Открытие»: у трети жителей ПФО за последние два года выросли доходы

Банк «Открытие»: у трети жителей ПФО за последние два года выросли доходы

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23% жителей округа заявили об улучшении своего финансового положения в последние два года. При этом 32% не знают, сколько точно у них сейчас собственных денег на картах, вкладах, накопительных счетах и наличных. Таковы результаты опроса* о личном финансовом положении россиян, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах Жизнь».

40% опрошенных сообщили, что их финансовое положение за последние два года не изменилось. У 23% оно улучшилось (у 18% скорее да, у 5% определенно да). Об ухудшении своего финансового положения за последние два года сообщили 37% (скорее ухудшилось у 30%, определенно ухудшилось у 7%).

33% респондентов отметили рост доходов за последние два года (24% незначительный, 9% значительный). У 37% жителей ПФО доходы за этот период не изменились. О снижении доходов заявили 30% опрошенных (у 16% незначительное снижение, у 14% значительное).

Лишь 67% жителей Приволжья абсолютно точно знают, сколько у них сейчас собственных денег (наличных, на картах, депозитах и накопительных счетах). 27% могут сказать лишь приблизительно, сколько у них денег. 6% не знают своих финансовых запасов.

33% респондентов ведут учет своих доходов и расходов постоянно - каждый день или каждый месяц. Время от времени свои доходы и расходы подсчитывают еще 46%. У 14%, которые не ведут учет расходов и доходов, есть желание начать делать это. 7% не учитывают свои финансы и не намерены вести такой учет.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 26 июля – 3 августа по репрезентативной выборке среди 1560 россиян в возрасте 18-65 лет во всех российских макрорегионах в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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