Банк «Открытие» стал федеральным партнером бренда Jetour

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) объявил о запуске субсидированной программы автокредитования с брендом Jetour. Программа Jetour Finance позволит потенциальным клиентам и поклонникам автомобилей приобрести модели бренда по ставке от 0,01%.

В рамках федеральной программы Jetour Finance в банке «Открытие» будут действовать два продукта с прямой субсидией – Промо Jetour по ставке от 0,01% и Промо Jetour Direct. Условия по субсидированным продуктам распространяются на весь модельный ряд бренда - Dashing, X70 Plus, X90 Plus.

Оформить автокредит по программе Промо Jetour на модели марки можно под залог приобретаемого автомобиля, по ставке 6,01%, на сумму до 1 050 000 рублей, сроком на один или два года и с суммой первоначального взноса от 70% и выше. При этом ставку можно снизить на 6%, до 0,01% годовых, при подключении сервисного продукта «Ставка автомобилиста». Договор страхования ТС обязателен.

Оформить автокредит с субсидией также можно по программе Промо Jetour Direct. Финансирование банка по ней предоставляется под залог приобретаемого автомобиля, на сумму до 4 000 000 рублей, сроком от четырех до семи лет и с возможным нулевым первоначальным взносом. Базовые ставки варьируются от 13% до 17% и зависят от суммы первоначального взноса. Дополнительно они могут быть снижены на 2-10% при подключении сервисного продукта «Ставка автомобилиста». Минимальная ставка таким образом составит 3%.