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Банк «Открытие» стал федеральным партнером бренда Jetour

Банк «Открытие» стал федеральным партнером бренда Jetour

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

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«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) объявил о запуске субсидированной программы автокредитования с брендом Jetour. Программа Jetour Finance позволит потенциальным клиентам и поклонникам автомобилей приобрести модели бренда по ставке от 0,01%.

В рамках федеральной программы Jetour Finance в банке «Открытие» будут действовать два продукта с прямой субсидией – Промо Jetour по ставке от 0,01% и Промо Jetour Direct. Условия по субсидированным продуктам распространяются на весь модельный ряд бренда - Dashing, X70 Plus, X90 Plus.

Оформить автокредит по программе Промо Jetour на модели марки можно под залог приобретаемого автомобиля, по ставке 6,01%, на сумму до 1 050 000 рублей, сроком на один или два года и с суммой первоначального взноса от 70% и выше. При этом ставку можно снизить на 6%, до 0,01% годовых, при подключении сервисного продукта «Ставка автомобилиста». Договор страхования ТС обязателен.

Оформить автокредит с субсидией также можно по программе Промо Jetour Direct. Финансирование банка по ней предоставляется под залог приобретаемого автомобиля, на сумму до 4 000 000 рублей, сроком от четырех до семи лет и с возможным нулевым первоначальным взносом. Базовые ставки варьируются от 13% до 17% и зависят от суммы первоначального взноса. Дополнительно они могут быть снижены на 2-10% при подключении сервисного продукта «Ставка автомобилиста». Минимальная ставка таким образом составит 3%.

«Мы рады начать сотрудничество с новым партнером, динамично развивающим продажи на российском авторынке. Автомобили Jetour по итогам сентября-октября уже вошли в топ-10 популярных автобрендов. По итогам второго месяца осени 125 дилеров реализовали 1,9 тысячи машин (+19% к сентябрю). При этом бестселлер Jetour, кроссовер Dashing, вошел в топ-20 наиболее популярных легковых автомобилей. Уверены, что запуск совместной программы финансирования сделает автомобили марки для россиян более доступными и привлекательными», - отметила руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

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