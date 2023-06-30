Банк «Открытие» обновляет программу лояльности МАКС

С 1 июля банк «Открытие» меняет условия программы лояльности МАКС для клиентов без статуса, со статусом Плюс и держателей карт «Все что надо». У клиентов становится еще больше возможностей самостоятельно конструировать свой кешбэк, выбирая наиболее подходящую категорию, и получать максимум бонусов, в том числе в индивидуальных категориях.

Клиенты без статуса и со статусом Плюс* могут ежемесячно подключать наиболее выгодную категорию кешбэка и получать:

в категории «2% в топ-категориях» — 2% за покупки в супермаркетах, ресторанах и транспорте; для клиентов, получающих зарплату на карту «Открытия», также 2% за покупки в аптеках;

в категории «1,5% на все» — до 1,5% за все покупки и дополнительный кешбэк до 10% в индивидуальных категориях**;

в категории «5% за ЖКХ и 1% на все» — 5% за оплату ЖКХ*** и 1% за оплату покупок, а также дополнительный кешбэк до 10% в индивидуальных категориях;

в категории «1% без лимитов и за покупки по QR-коду» — 1% за все покупки, включая оплату по QR-коду через СБП, – без ограничений по сумме начислений, а также дополнительный кешбэк до 10% в индивидуальных категориях.

Для получения кешбэка клиентам без статуса и со статусом Плюс необходимо выбирать категорию каждый месяц в мобильном приложении или интернет-банке. При выборе категории до 7-го числа кешбэк начислится за покупки с начала месяца, если позже — с даты подключения категории.

Держателям карт «Все что надо» по умолчанию будет подключена категория с повышенным кешбэком «3% на все» при наличии покупок по карте в предыдущем месяце.

При желании владельцы карты могут поменять категорию в любой день месяца — и бонусы будут начисляться по ней:

в категории «5% за ЖКХ и 1% на все» — 5% за оплату ЖКХ*** и 1% за оплату покупок;

в категории «1% без лимитов и за покупки по QR-коду» — 1% за все покупки, включая оплату по QR-коду через СБП, – без ограничений по сумме начислений.

Бонусными рублями клиенты могут компенсировать покупки от 1 500 рублей, проценты по кредиту, стоимость уведомлений по карте или услуги страхования. Кроме того, бонусами можно оплачивать со скидкой 20% билеты и отели на travel.open.ru.

Подробнее ознакомиться с обновленными условиями программы лояльности МАКС можно на сайте банка.

Полный список дополнительных привилегий статуса Плюс можно посмотреть здесь.

У клиентов с активным статусом Премиум и Light Премиум сохраняются привычные категории с повышенным начислением бонусных рублей.

* Статус Плюс подключается клиенту автоматически при достижении суммарного остатка на всех счетах в банке и компаниях группы «Открытие» (карточных, накопительных, инвестиционных и депозитов) от 500 000 рублей и доступен при поддержании суммы в течение календарного месяца.

** Не более 1 000 бонусных рублей в месяц. По достижении 1 000 бонусных рублей по индивидуальным категориям кешбэк в них будет рассчитываться в размере до 1,5% от суммы покупок в зависимости от статуса клиента.

*** На сумму до 3000 руб/мес для клиентов без статуса, до 5000 руб/мес для клиентов со статусом Плюс, до 7 000 руб/мес для клиентов со статусом Light Премиум, до 10 000 руб/мес для клиентов со статусом Премиум, до 15000 руб/мес для клиентов со статусом Премиум и наличием активов в группе «Открытие» на общую сумму от 6 млн руб. или покупок по карте «Все что надо» в предыдущем месяце.