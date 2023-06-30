Важное в РТ
· Служба новостей

Банк «Открытие» обновляет программу лояльности МАКС

Банк «Открытие» обновляет программу лояльности МАКС

Фото предоставлено пресс-службой банка «Открытие»

Подписаться в Telegram

С 1 июля банк «Открытие» меняет условия программы лояльности МАКС для клиентов без статуса, со статусом Плюс и держателей карт «Все что надо». У клиентов становится еще больше возможностей самостоятельно конструировать свой кешбэк, выбирая наиболее подходящую категорию, и получать максимум бонусов, в том числе в индивидуальных категориях.

Клиенты без статуса и со статусом Плюс* могут ежемесячно подключать наиболее выгодную категорию кешбэка и получать:

  • в категории «2% в топ-категориях» — 2% за покупки в супермаркетах, ресторанах и транспорте; для клиентов, получающих зарплату на карту «Открытия», также 2% за покупки в аптеках;
  • в категории «1,5% на все» — до 1,5% за все покупки и дополнительный кешбэк до 10% в индивидуальных категориях**;
  • в категории «5% за ЖКХ и 1% на все» — 5% за оплату ЖКХ*** и 1% за оплату покупок, а также дополнительный кешбэк до 10% в индивидуальных категориях;
  • в категории «1% без лимитов и за покупки по QR-коду» — 1% за все покупки, включая оплату по QR-коду через СБП, – без ограничений по сумме начислений, а также дополнительный кешбэк до 10% в индивидуальных категориях.

Для получения кешбэка клиентам без статуса и со статусом Плюс необходимо выбирать категорию каждый месяц в мобильном приложении или интернет-банке. При выборе категории до 7-го числа кешбэк начислится за покупки с начала месяца, если позже — с даты подключения категории.

Держателям карт «Все что надо» по умолчанию будет подключена категория с повышенным кешбэком «3% на все» при наличии покупок по карте в предыдущем месяце.

При желании владельцы карты могут поменять категорию в любой день месяца — и бонусы будут начисляться по ней:

  • в категории «5% за ЖКХ и 1% на все» — 5% за оплату ЖКХ*** и 1% за оплату покупок;
  • в категории «1% без лимитов и за покупки по QR-коду» — 1% за все покупки, включая оплату по QR-коду через СБП, – без ограничений по сумме начислений.

Бонусными рублями клиенты могут компенсировать покупки от 1 500 рублей, проценты по кредиту, стоимость уведомлений по карте или услуги страхования. Кроме того, бонусами можно оплачивать со скидкой 20% билеты и отели на travel.open.ru.

Подробнее ознакомиться с обновленными условиями программы лояльности МАКС можно на сайте банка.

Полный список дополнительных привилегий статуса Плюс можно посмотреть здесь.

У клиентов с активным статусом Премиум и Light Премиум сохраняются привычные категории с повышенным начислением бонусных рублей.

* Статус Плюс подключается клиенту автоматически при достижении суммарного остатка на всех счетах в банке и компаниях группы «Открытие» (карточных, накопительных, инвестиционных и депозитов) от 500 000 рублей и доступен при поддержании суммы в течение календарного месяца.

** Не более 1 000 бонусных рублей в месяц. По достижении 1 000 бонусных рублей по индивидуальным категориям кешбэк в них будет рассчитываться в размере до 1,5% от суммы покупок в зависимости от статуса клиента.

*** На сумму до 3000 руб/мес для клиентов без статуса, до 5000 руб/мес для клиентов со статусом Плюс, до 7 000 руб/мес для клиентов со статусом Light Премиум, до 10 000 руб/мес для клиентов со статусом Премиум, до 15000 руб/мес для клиентов со статусом Премиум и наличием активов в группе «Открытие» на общую сумму от 6 млн руб. или покупок по карте «Все что надо» в предыдущем месяце.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Тогда успел покинуть страну: в Казани задержали начальника тыла МВД по Татарстану

Гид по скидкам Казани

день назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?

санэпидемстанция раменское официальный сайт

Лонгриды

день назад

Стык классики и ультрасовременной архитектуры: стало известно, каких архитекторов планирует готовить КФУ

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году

lpg массаж цена в москве в Москве

Новости Казани

3 часа назад

"Закон давно нуждается в переработке": в Татарстане может подорожать такси

Новости Казани

день назад

"Подвела невнимательность": депутаты Татарстана забыли указать миллионы рублей в сведениях о доходах

Новости Казани

3 часа назад

Удастся сохранить гнезда: в Казани был остановлен ремонт опор моста "Миллениум"

Новости Казани

день назад

Разрешение не выдавалось: жители Казани рассказывают о неизвестной стройке вдоль "Миллениума"

Новости Казани

день назад

Провели всю ночь в отделе следкома: начальника тыла МВД Татарстана подозревают в получении крупной взятки
Новости Казани
3 дня назад

За год выросла на 15 процентов: в Татарстане оказались самые высокие зарплаты по Приволжью

За год выросла на 15 процентов: в Татарстане оказались самые высокие зарплаты по Приволжью

Важное в РТ

3 минуты назад

Греф заявил, что проблем в банковском секторе РФ не будет

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

Новости Татарстана

58 минут назад

На выплату направят 1,3 миллиарда: "КАМАЗ" утвердил рекордные для себя дивиденды

Новости Татарстана

час назад

"Мама упала и уснула": в Челнах обнаружили тело беременной женщины рядом со спящей дочерью
Скверы, площадки, пляжи и причал: стало известно, почему засыпают Волгу в районе Портовой в Казани
Новости Казани
3 минуты назад

Скверы, площадки, пляжи и причал: стало известно, почему засыпают Волгу в районе Портовой в Казани

Новости Казани

2 часа назад

За первое полугодие 2023 года в Приволжье семейной ипотекой от Сбера воспользовались более 11 тысяч семей

Новости Казани

3 часа назад

"Будет непривычно": в челнинском поселке Сидоровка построят 18-этажный дом

Новости Казани

3 часа назад

Достигнет высоких отметок: в Татарстан пришла сумасшедшая жара
В Казани растет спрос на ИЖС, но цены пока радуют: как купить дом в комьюнити комфорт-класса за 6,5 миллионов
Интересное в Казани
6 дней назад

В Казани растет спрос на ИЖС, но цены пока радуют: как купить дом в комьюнити комфорт-класса за 6,5 миллионов