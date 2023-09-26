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Банк «Открытие»: две трети жителей ПФО никогда не были в Китае, но хотели бы туда съездить

Банк «Открытие»: две трети жителей ПФО никогда не были в Китае, но хотели бы туда съездить

Источник: пресс-служба банка "Открытие"

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74% жителей Приволжского Федерального округа поддерживают идею взаимного безвизового режима между Россией и Китаем. 76% хотели бы посетить Китай. Таковы результаты опроса* к Дню образования КНР 1 октября, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах Жизнь».

Большинство жителей ПФО никогда не были в Китае (76%), но при этом хотели бы туда съездить. еще 21% опрошенных не были и не хотят, лишь 1% участников опроса бывал в КНР и хотят повторить визит, а вот 2% заявили, что больше туда не поедут. 74% респондентов региона выступают за взаимный безвизовый режим с Китаем (скорее да 38%, определенно да 36%), считая, что такая мера будет способствовать развитию туризма двух стран. Против выступают 10% респондентов (8% - скорее нет, 2% - определенно нет), еще 15% затруднились с ответом.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 14-21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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