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Банк «Открытие»: 69% жителей ПФО считают самыми выгодными вклады до года

Банк «Открытие»: 69% жителей ПФО считают самыми выгодными вклады до года

Источник: пресс-служба банка «Открытие»

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Главным преимуществом краткосрочных и среднесрочных вкладов большинство сберегателей ПФО считает возможность быстро переложить деньги на новый депозит в случае роста ставок. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ).

Отвечая на вопрос о предпочтительных сроках вклада при прочих равных условиях (ставка, минимальная первоначальная сумма и др.), 5% опрошенных выбрали срок до 1 месяца. Для 15% лучший срок вклада - 1-3 месяца. 18% предпочитают вклады на полгода, 31% на срок от полугода до года. Для 10% самый выгодный срок вклада - от года до полутора лет, 7% выбрали вариант от полутора до трех лет, 5% - свыше трех лет. При этом 9% респондентов заявили, что срок вклада для них не имеет значения.

39% опрошенных в ПФО назвали главным преимуществом краткосрочного вклада возможность быстро переложить деньга на новый депозит в случае роста ставок. Для 31% основное преимущество краткосрочного вклада – возможность быстрее забрать деньги в случае необходимости без потери процентов. 21% жителей Приволжья считают преимуществом краткосрочных вкладов более высокую доходность. По мнению 9% респондентов, у краткосрочных вкладов нет никаких преимуществ.

Самым большим преимуществом долгосрочных вкладов чаще всего жители ПФО называют возможность получить в конце срока действия депозита более значительную сумму процентного дохода. Так ответили 36%. Для 30% респондентов главное преимущество долгосрочного вклада – гарантированная доходность на долгий срок, которая дает ощущение стабильности. Для 16% таким преимуществом является то, что не надо слишком часто перекладывать деньги. 18% не нашли у долгосрочных вкладов никаких преимуществ.

17% из тех, кто имеет сбережения, тратят деньги из них постоянно, каждый месяц. 15% делают это не чаще, чем раз в три месяца, 21% не чаще, чем раз в полгода, 10% не чаще, чем раз в год. 20% стараются вообще не тратить свои сбережения. У 17% опрошенных сбережений нет.

*Опрос проведен банком «Открытие» 1 –7 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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