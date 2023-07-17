Важное в РТ
· Служба новостей

Банк «Открытие»: 58% жителей ПФО считают, что курс рубля к доллару, евро и юаню влияет на их реальные доходы

Банк «Открытие»: 58% жителей ПФО считают, что курс рубля к доллару, евро и юаню влияет на их реальные доходы

Фото предоставлено пресс-службой банка «Открытие»

Подписаться в Telegram

59% жителей Приволжья практически не следят за валютными курсами, но при этом 58% полагают, что курс рубля к другим валютам оказывает существенное влияние на их доходы и уровень потребления. Доллар и евро остаются самыми популярными иностранными валютами в округе. Главные причины, по которым жители Приволжского федерального округа покупают иностранную валюту – пополнение валютных накоплений и поездки за границу. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Лишь 10% опрошенных в ПФО ежедневно следят за валютными курсами. Раз в несколько дней смотрят на динамику курса рубля 14%. Еще 16% делают это не чаще, чем раз в неделю. 36% следят за валютным курсом крайне редко, не чаще, чем раз в месяц. 24% вообще не интересуются курсом иностранных валют к рублю.

Из тех, кто интересуется курсами валют, 81% следят за курсом доллара, 59% - евро, 12% - юаня, 3% - казахстанского тенге, 2% - турецкой лиры, по 1% - за курсом индийской рупии и японской йены. 17% назвали другие валюты.

51% респондентов покупают или продают иностранную валюту крайне редко, не чаще, чем раз в месяц. 3% раз в неделю, 2% раз в несколько дней. 1% приобретают или продают валюту минимум раз в день. Ответ «другое» на этот вопрос выбрали 43% опрошенных - с большой долей вероятности большинство из них вообще не продают и не покупают иностранную валюту.

Из тех, кто имел опыт покупки валюты за последний год, 37% опрошенных покупали доллары, 15% - евро, 5% - юани, 4% - казахстанский тенге, 1% - турецкую лиру.

27% покупающих иностранную валюту используют ее как средство накопления денег. Для 23% причина покупка валюты – поездки за границу. 39% вообще не покупают валюту.

58% жителей округа полагают, что курс рубля к главным иностранным валютам - доллару, евро и юаню - значительно влияет на их реальные доходы и уровень потребления (22% определенно да, 36% скорее да). По мнению 27% валютные курсы не оказывают влияния на их доходы и уровень потребления (7% определенно нет, 20% скорее нет). 15% затруднились ответить на этот вопрос.

Лишь 14% удалось заработать на операциях купли-продажи валюты в 2022-2023 годах (3% - потому, что занимаются этим профессионально, 11% - по счастливой случайности). 8% потеряли за это время деньги на валютных сделках (из них 2% значительные). 46% сообщили, что не заработали и не потеряли. 33% затруднились с ответом на этот вопрос.

*Опрос проведен 1-10 июня 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Яд сразу валит, чтобы никому не показывать трупы»: массовая травля собак произошла в Татарстане

Лонгриды

день назад

Автозаки, войска Росгвардии и полиция через каждые 100 метров: как Казань пережила Суперкубок России

стоимость гербицидной обработки

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане создают региональный оргкомитет по проведению саммита БРИКС в Казани

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Дачный сезон открыт с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?

ремонт раздвижных дверей в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани в центре девушки решили прокатиться на крыше авто

Новости Казани

4 часа назад

В его составе 44 человека: в Казани был создан республиканский оргкомитет для проведения саммита БРИКС

Лонгриды

21 час назад

Бауманские музыканты: история трех поколений музыкальных исполнителей самой главной пешеходной улицы Казани

Новости Казани

4 часа назад

«Затронет почти все остановки»: расписание поездов Казань — Бурундуки — Ульяновск будет изменено
Новости Казани
2 дня назад

В Казани полиция за дебош в электричке задержала 35 футбольных фанатов

В Казани полиция за дебош в электричке задержала 35 футбольных фанатов

Новости Татарстана

17 минут назад

Под голову подставили табурет: в Альметьевске мужчина застрял в скамье

Важное в РТ

час назад

Почти 7 тысяч предпринимателей Приволжья подключили отраслевые решения от Сбера за первые полгода 2023 года

Новости Казани

2 часа назад

«Клиенты не могут припарковаться»: в Казани в августе 2023 году будут изменены цена за парковку

Важное в РТ

3 часа назад

50 участников «Школы 21» в Казани получили востребованную ИТ-профессию и вышли на рынок труда
«Обязательно будут наказаны»: вандалы разгромили кладбище в Алексеевском районе
Новости Татарстана
22 минуты назад

«Обязательно будут наказаны»: вандалы разгромили кладбище в Алексеевском районе

Новости Татарстана

3 часа назад

«Подобрана с учетом климата и интенсивности движения»: в Татарстане обновили 23 км дорог

Новости Казани

3 часа назад

«Увеличится на полторы тысячи»: в Казани растет чисто парковочных пространств

Новости Татарстана

3 часа назад

«Не нужно принимать все на веру»: в Челнах активизировались телефонные террористы
С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику