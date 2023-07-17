Банк «Открытие»: 58% жителей ПФО считают, что курс рубля к доллару, евро и юаню влияет на их реальные доходы

59% жителей Приволжья практически не следят за валютными курсами, но при этом 58% полагают, что курс рубля к другим валютам оказывает существенное влияние на их доходы и уровень потребления. Доллар и евро остаются самыми популярными иностранными валютами в округе. Главные причины, по которым жители Приволжского федерального округа покупают иностранную валюту – пополнение валютных накоплений и поездки за границу. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Лишь 10% опрошенных в ПФО ежедневно следят за валютными курсами. Раз в несколько дней смотрят на динамику курса рубля 14%. Еще 16% делают это не чаще, чем раз в неделю. 36% следят за валютным курсом крайне редко, не чаще, чем раз в месяц. 24% вообще не интересуются курсом иностранных валют к рублю.

Из тех, кто интересуется курсами валют, 81% следят за курсом доллара, 59% - евро, 12% - юаня, 3% - казахстанского тенге, 2% - турецкой лиры, по 1% - за курсом индийской рупии и японской йены. 17% назвали другие валюты.

51% респондентов покупают или продают иностранную валюту крайне редко, не чаще, чем раз в месяц. 3% раз в неделю, 2% раз в несколько дней. 1% приобретают или продают валюту минимум раз в день. Ответ «другое» на этот вопрос выбрали 43% опрошенных - с большой долей вероятности большинство из них вообще не продают и не покупают иностранную валюту.

Из тех, кто имел опыт покупки валюты за последний год, 37% опрошенных покупали доллары, 15% - евро, 5% - юани, 4% - казахстанский тенге, 1% - турецкую лиру.

27% покупающих иностранную валюту используют ее как средство накопления денег. Для 23% причина покупка валюты – поездки за границу. 39% вообще не покупают валюту.

58% жителей округа полагают, что курс рубля к главным иностранным валютам - доллару, евро и юаню - значительно влияет на их реальные доходы и уровень потребления (22% определенно да, 36% скорее да). По мнению 27% валютные курсы не оказывают влияния на их доходы и уровень потребления (7% определенно нет, 20% скорее нет). 15% затруднились ответить на этот вопрос.

Лишь 14% удалось заработать на операциях купли-продажи валюты в 2022-2023 годах (3% - потому, что занимаются этим профессионально, 11% - по счастливой случайности). 8% потеряли за это время деньги на валютных сделках (из них 2% значительные). 46% сообщили, что не заработали и не потеряли. 33% затруднились с ответом на этот вопрос.

*Опрос проведен 1-10 июня 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.