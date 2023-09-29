Две трети жителей ПФО положительно относятся к китайским товарам

70% респондентов Приволжского Федерального округа полагают, что в превращении Китая в главного внешнеторгового партнера России для нашей страны больше плюсов, чем минусов. 60% положительно относятся к китайским товарам. Больше всего жителям региона полюбились произведенные в Китае бытовые мелочи, одежда и обувь, электроника, игрушки и товары для детей. Таковы результаты опроса* к Дню образования КНР 1 октября, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах Жизнь».

60% положительно относятся к китайским товарам (14% определенно да, 46% скорее да). Наиболее высоко оценивают китайские товары жители Дальнего Востока (68%), тогда как на Урале так ответили только 48%. О нейтральном отношении к китайским товарам заявили 34%, отрицательно к ним относятся лишь 7% (6% скорее отрицательно, 1% резко отрицательно).

Больше всего участникам опроса нравятся произведенные в Китае бытовые мелочи, одежда и обувь, электроника, игрушки и товары для детей. Китайские бытовые мелочи не хуже европейских по мнению 69%, не согласны с такой точкой зрения лишь 13% респондентов. 60% опрошенных считают достойной заменой товарам из Европы китайскую одежду обувь, не согласны с этим 17%. Также 60% респондентов считают, что также не хуже европейской китайская электроника и бытовая техника, 18% не согласны с этим. По мнению 60% качественно заменяют европейскую продукцию игрушки и товары для детей из Китая. Иначе думают 18%.

Высоко оценивают качество китайской мебели 43% опрошенных. Китайские продукты питания стали достойной заменой ушедших из России товаров европейских брендов считают 44% опрошенных. 37% считают достойной заменой китайские товары из кожи и меха.

По мнению 43% респондентов региона достойно заменяют ушедшие европейские марки в России китайские автомобили (но 22% не согласны с этим). 44% считают качественной заменой европейским китайские автомобильные товары и аксессуары.

В превращении Китая в главного внешнеторгового партнера России больше плюсов, чем минусов видят 70% опрошенных в ПФО (скорее да 48%, определенно да 22%). По мнению 11% минусов больше, чем плюсов (скорее да 7%, определенно да 4%). Каждый пятый респондент затруднился ответить на этот вопрос.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 14-21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.