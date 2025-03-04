Банк ДОМ.РФ профинансировал первую сделку по ИЖС с эскроу с поручительством Гарантийного фонда Татарстана

Банк ДОМ.РФ провел первую сделку по финансированию индивидуального жилого строительства с эскроу с поручительством Гарантийного фонда Республики Татарстан.

Гарантийный фонд предоставил поручительство подрядчику из Казани ООО «Прометей» в размере 50 млн рублей. Это позволило банку увеличить кредитную линию клиенту вдвое – до 100 млн рублей.