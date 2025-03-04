Банк ДОМ.РФ профинансировал первую сделку по ИЖС с эскроу с поручительством Гарантийного фонда Татарстана
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Банк ДОМ.РФ провел первую сделку по финансированию индивидуального жилого строительства с эскроу с поручительством Гарантийного фонда Республики Татарстан.
Гарантийный фонд предоставил поручительство подрядчику из Казани ООО «Прометей» в размере 50 млн рублей. Это позволило банку увеличить кредитную линию клиенту вдвое – до 100 млн рублей.
«Партнерство Банка ДОМ.РФ и Гарантийного фонда Татарстана позволяет предоставить больше возможностей по финансированию строительства частных домов с использованием безопасных счетов эскроу. Казань сейчас входит число лидирующих регионов страны по объемам кредитования ИЖС с эскроу, уверена, что механизм поручительства гарантийного фонда позволит укрепить позиции республики, а мечту о собственном доме смогут исполнить все больше жителей Татарстана», – комментирует Директор подразделения «Корпоративный бизнес» Банка ДОМ.РФ Ирина Яшина.