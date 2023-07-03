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Азбука финансов: как оплатить хорошее образование ребенку

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Мир быстро меняется: одни профессии уходят в прошлое, возникают новые. Каждый из нас так или иначе думает о перспективе. Но в реальности успех ждет того, кто не просто заглядывает вперед, а активно строит фундамент этого будущего. Для себя и, конечно, для своих детей. Сейчас образование становится доступнее с помощью образовательного кредита с государственной поддержкой от Сбера. При этом студент может сосредоточиться на учебе и платить только проценты по кредиту - сумма такого платежа в среднем не превышает стоимость пары чашек кофе. Остальное можно вернуть в течение 15 лет после выпуска, устроившись на работу и получая стабильный доход.

Отвечаем на самые популярные вопросы про образовательный кредит с господдержкой:

Кому может быть предоставлен кредит?

Кредит предоставляется студентам/абитуриентам всех лицензированных российских высших и средне-профессиональных учебных заведениях - гражданам РФ в возрасте от 14 лет при условии получения образования по основным образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры любой формы обучения (очное, очно-заочное, заочное, вечернее), а также для получения второго, третьего и т.д. высшего образования.

Льготные условия получения образовательного кредита

  • сниженная процентная ставка с учетом поддержи государства - 3%;
  • основной долг по кредиту выплачивается спустя 9 месяцев после окончания обучения в течение 15 лет;
  • предоставление обеспечения по кредиту (залога или поручительства) не требуется.

Какие документы необходимы для оформления кредита?

  1. Паспорт РФ с отметкой о постоянной регистрации;
  2. Оригинал договора с вузом о предоставлении платных образовательных услуг (копии договора не принимаются);
  3. Счет на оплату обучения (его необходимо заказать и получить в учебном офисе вашей образовательной программы)

Куда можно обратиться для оформления кредита?

- В любое отделение СберБанка по месту постоянной/временной регистрации заемщика.

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