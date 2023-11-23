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Автор лучшей статьи по искусственному интеллекту получил миллион рублей от Сбера

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Статья будет опубликована в научном сборнике международной конференции AI Journey

Лучшая научная статья в сборнике международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2023) удостоена денежной премии в размере одного миллиона рублей. Такую награду получила группа исследователей из Университета Иннополис и МФТИ в составе Михаила Рудакова, Александра Безносикова, Ярослава Холодова и Александра Гасникова, подавших свою статью «Техники сжатия активаций слоёв и градиентов для распределённого обучения моделей искусственного интеллекта».

Всего для участия в отборе было получено более 270 заявок из разных стран по самым актуальным темам в области AI: сильному искусственному интеллекту (AGI), большим языковым моделям (LLM), компьютерному зрению (CV), обучению с подкреплением (RL), обработке естественного языка (NLP), генеративно-состязательным сетям (GAN), графам (Graphs), моделям-трансформерам (Transformers), устойчивому искусственному интеллекту (Sustainable AI), снижению углеродного следа от обучения моделей искусственного интеллекта (Green AI), искусственному интеллекту для общественного блага (AI for Good), его применению в медицине и других отраслях. Экспертной комиссией, состоящей из признанных специалистов и ведущих экспертов отрасли, выбрано 38 статей, которые вошли в сборник и будут опубликованы в спецвыпуске научного журнала «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления».

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Конференцию по искусственному интеллекту Сбер проводит уже в восьмой раз. В прошлом году мы учредили крупный денежный приз за лучшую научную публикацию по этой теме в рамках научного трека AI Journey и в этом году впервые вручаем его. Наряду с выходом научного сборника это наш вклад в развитие искусственного интеллекта и машинного обучения в стране. Лучшую статью члены экспертной комиссии отобрали в силу её высокой научной ценности, огромного фундаментального и прикладного значения. Я поздравляю победителей и надеюсь, что они продолжат свои исследования в этом важном направлении».

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