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Авито запускает новое направление бизнеса — “Авито Путешествия” — и планирует выйти на рынок онлайн-бронирования отелей

Авито запускает новое направление бизнеса — “Авито Путешествия” — и планирует выйти на рынок онлайн-бронирования отелей

Фото: пресс-служба "Авито"

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Авито запускает отдельный раздел на платформе, где можно будет забронировать не только квартиры и загородную недвижимость для посуточного проживания, но и номера в отелях. В сервисе “Авито Путешествия” гости смогут получать кэшбек, пользоваться рассрочкой и специальными предложениями от партнеров, а арендодателям станет доступен расширенный инструментарий по управлению объектами

Новый сервис для поиска и бронирования всех типов размещения в отпуске, командировке и любой другой поездке по стране станет одним из фокусов в стратегии развития всей платформы. Он объединит опыт команды категории краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» с возможностями материнского бренда. Сервис будет доступен для пользователей с 8 апреля.

На первом этапе команда Авито Путешествия перезапустит программу лояльности, в рамках которой пользователи смогут получать кешбэк бонусами. Также планируется интегрировать сервисы рассрочки на бронирование жилья и включить специальные предложения для клиентов от компаний-партнеров: банков, авиакомпаний и др. С осени 2024 года число доступных объектов размещения на Авито Путешествия значительно увеличится — к самому большому выбору частного жилья добавится возможность забронировать номер в отелях по всей России.

На начало апреля 2024 года в Самарской области объем предложения доступных для посуточной аренды квартир увеличился на 30% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году, а загородных объектов — более чем в 2 раза. Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в регионе составила 2000 рублей, в сегменте загородной недвижимости — 8400 рублей. Подробнее в таблице 1.

«На протяжении нескольких лет “Авито” уверенно удерживает лидерство в сегменте краткосрочной аренды квартир и загородных объектов. Это вызов для нас и всей индустрии. Сегодня каждый день более 1 млн человек ищет посуточное жильё на “Авито”. Поэтому мы сделали большой фокус на безопасность совершения сделки — все объекты на нашей платформе переведены на онлайн-бронирование с гарантией для обеих сторон. Сегодня на платформе представлено около 250 тысяч объектов недвижимости для краткосрочного проживания. Это крупнейшая база среди аналогичных сервисов. Благодаря появлению в бронировании отелей, запуске новой программе лояльности, кешбэку и горящим предложениям от арендодателей мы гарантируем пользователям разнообразие и безопасный, выгодный подход к путешествиям», — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».

Вместе с расширением предложения и перезапуском программы лояльности для туристов и командированных сервис “Авито Путешествия” планирует сфокусироваться на росте показателей посещаемости: привлекать пользователей к размещенным на платформе объектам с помощью большого количества точек входа в приложении «Авито», бонусов по программе лояльности и инвестировать в широкую маркетинговую кампанию.

Команда сервиса “Авито Путешествия” продолжит развивать и инструменты для работы арендодателей, которые позволяют удобно и прозрачно вести бизнес. Например, запускает новое продвижение объектов — владельцы и управляющие не платят за услугу заранее, а оплачивают дополнительный процент комиссии только в случае, когда гость забронировал жильё.

«Мы продолжим работать над тем, чтобы бизнес с “Авито” был для владельцев и управляющих объектами ещё более выгодным. Система отзывов на гостей, страхование имущества на время проживания путешественников, круглосуточная поддержка и другие меры направлены на улучшение опыта взаимодействия владельцев недвижимости с платформой. Сегодня нам доверяют более 177 тысяч арендодателей. И такой подход с фокусом на интересы наших партнеров позволяет стремительно наращивать предложение, которое по сравнению с мартом прошлого года в сегменте посуточной аренды квартир выросло на 38%, а в сегменте домов — на 57%», — говорит Артем Кромочкин.

Таблица 1. Предложение и стоимость краткосрочной аренды квартир и загородной недвижимости в Самарской области, динамика за год, данные «Авито Путешествий», начало апреля 2024

Тип жилья

Количество предложения

Динамика предложения

Стоимость, руб

Динамика стоимости

Квартиры

3688

30%

2000

25%

Загородная недвижимость

1396

101%

8400

20%

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