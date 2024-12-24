АО «Транснефть - Прикамье» завершило строительство базы флота в Республике Татарстан

АО «Транснефть – Прикамье» завершило строительство базы флота в Казанском районном нефтепроводном управлении. База расположена рядом с населенным пунктом Кирельское Камско-Устьинского района Республики Татарстан.

Флот, состоящий из судна-нефтесборщика и судов-бонопостановщиков, задействован при обследовании подводных переходов магистральных нефтепроводов, локализации и ликвидации возможных разливов, проведении ремонтов, перевозки материалов и транспортных средств. Расположенная на небольшом расстоянии от подводных переходов база обеспечивает своевременное прибытие спецсудов к месту проведения работ.

Выполнено обустройство причальной инфраструктуры и береговой линии. Для повышения уровня промышленной и пожарной безопасности объекта построена насосная станция пожаротушения, склад для хранения современных средств, используемых при ликвидации аварий.

Обустроена площадка приема ремонтных бригад и открытая стоянка техники, административное здание для постоянного пребывания персонала. Надежное электроснабжение обеспечивает комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с защитой от коротких замыканий, перенапряжений, перегрузки силового трансформатора.

Мероприятия выполнялись в рамках программы развития, технического перевооружения и реконструкции магистральных трубопроводов предприятия. Все использованные при строительстве материалы и оборудование соответствуют отраслевым стандартам компании, имеют сертификаты о промышленной безопасности и разрешены к эксплуатации на объектах ПАО «Транснефть».