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АО «Транснефть – Прикамье» за 2023 год провело более 140 плановых учебно-тренировочных занятий

АО «Транснефть – Прикамье» за 2023 год провело более 140 плановых учебно-тренировочных занятий

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

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АО «Транснефть – Прикамье» за 12 месяцев 2023 года провело 144 плановых учебно-тренировочных занятия (УТЗ) на подводных переходах магистральных трубопроводов (МТ) в 8 регионах деятельности.

Главная цель занятий - обучение работников действиям по реагированию на нештатные ситуации в условиях, приближенных к реальным, а также поддержание в постоянной готовности сил и средств, которые необходимы для устранения возможных инцидентов, нештатных ситуаций, отказов оборудования.

Сценарии тренировочных мероприятий по локализации и ликвидации последствий условных аварий позволяют отрабатывать различные варианты чрезвычайных ситуаций. Аварийные подразделения могут работать на реках, суше, болотах. На крупных реках привлекается база флота, применяются мобильные ордера, осуществляется их развертывание. Все это позволяет обеспечить готовность работников к возможному возникновению нештатных ситуаций.

Проведенные за год учебно-тренировочные занятия подтвердили требуемый уровень готовности персонала к реагированию на различные нештатные ситуации, а также оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием, позволяющими решать задачи по ликвидации аварий, инцидентов, отказов.

Справочно:

В зоне ответственности АО «Транснефть – Прикамье» находится 6,5 тыс. км трубопроводов на территории 11 субъектов Российской Федерации. Предприятие – лидер среди транспортных организаций системы Транснефть по количеству подводных переходов трубопроводов, проходящих через большие и малые реки. Их общая протяженность составляет более 290 км. Первостепенное внимание предприятие уделяет пожарной, промышленной и экологической безопасности работ, обеспечивая бесперебойную и безаварийную транспортировку нефти и нефтепродуктов.

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