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АО «Транснефть — Прикамье» выпустило более 1,1 млн мальков ценных рыб в водоемы регионов деятельности в 2023 году

АО «Транснефть — Прикамье» выпустило более 1,1 млн мальков ценных рыб в водоемы регионов деятельности в 2023 году

Фото: АО «Транснефть — Прикамье»

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АО «Транснефть — Прикамье» завершило работы по восстановлению водных биоресурсов в 2023 году. Экологические мероприятия проводились в регионах деятельности компании — на территории Республик Татарстан и Чувашия, Самарской области, Пермского края.

Заключительным стал выпуск 825 тыс. мальков стерляди в Куйбышевское водохранилище в Республике Татарстан.

Всего за текущий год по инициативе компании акватории Куйбышевского, Воткинского, Камского и Саратовского водохранилищ, а также рек Волга, Чусовая и Кама пополнили более 1,1 млн мальков ценных промысловых рыб – 1,8 тыс. сазана, 4,7 тыс. щуки, 82 тыс. судака и более 1 млн стерляди. Средний вес каждого малька составил от 3 до 5 граммов. Общая сумма затрат на воспроизводство водных биологических ресурсов за текущий год превысила 25 млн рублей.

Учитывая факторы, обеспечивающие высокую выживаемость мальков, места выпуска определяли специалисты Всероссийского НИИ пресноводного рыбного хозяйства. Молодь рыб доставлялась из рыбоводных хозяйств специализированным транспортом с соблюдением всех условий. На мероприятиях по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов присутствовали представители территориальных управлений Росрыболовства. Специалисты федерального агентства подтверждали удовлетворительное состояние мальков.

Индустриальный выпуск молоди будет способствовать восстановлению популяции ценных пород рыб в акватории регионов деятельности АО «Транснефть – Прикамье». Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проводятся ежегодно в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть», тем самым подтверждая высокие стандарты экологической безопасности и соблюдение требований природоохранного законодательства. За период с 2018 по 2023 годы водохранилища и реки пополнили 2,6 млн мальков ценных промысловых рыб.

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