АО «Транснефть – Прикамье» выполнило диагностику более 1,7 тыс. км трубопроводов в 1 квартале 2024 года

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги диагностического обследования магистральных трубопроводов за 3 месяца 2024 года. Продиагностированы участки линейной части общей протяженностью 1,75 тыс. км. Работы выполнялись на территории республик Татарстан, Башкортостан, Удмуртии и Чувашии, Пермского края, Кировской, Самарской и Свердловской областей.

В том числе, специалисты провели внутритрубное диагностирование резервных ниток подводных переходов магистральных трубопроводов через реки Цивиль, Кама, Меша, Волга и Буй.

Диагностические работы проводились с помощью внутритрубных инспекционных приборов разработки и производства АО «Транснефть – Диаскан» – профилемеров, ультразвуковых и магнитных дефектоскопов, а также комбинированных диагностических комплексов.

Оборудование обеспечивает выявление и измерение возможных изменений геометрии внутренней полости трубопровода: проходного сечения, радиусов, изгибов и углов поворота. Дефектоскопы за счет применения намагничивания позволяют с высокой точностью обнаруживать различные типы дефектов, в том числе потерь металла, рисок и трещин продольной и поперечной ориентации. Принцип работы уникальных комбинированных диагностических комплексов основан на сочетании преимуществ разных методов диагностики, что позволяет эффективно обнаруживать различные типы дефектов за один пропуск.

Комплексный мониторинг осуществлялся в рамках реализации программы диагностического обследования объектов АО «Транснефть – Прикамье». Цель – обеспечение безаварийной работы производственных объектов предприятия, а также соблюдение высокого уровня промышленной безопасности и требований природоохранного законодательства.