АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей республиканского конкурса на лучшую организацию корпоративного волонтерства

АО «Транснефть – Прикамье» вошло в число победителей республиканского конкурса на лучшую организацию корпоративного волонтерства «Бизнес делает добро-2024» среди предприятий и организаций Республики Татарстан.

Подведение итогов и церемония награждения победителей состоялись в культурном центре «Московский» г. Казани с участием главы администрации Кировского и Московского районов города Владимира Жаворонкова и руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марины Патяшиной.

За активную волонтерскую деятельность предприятие удостоилось наград в трех номинациях: «Здоровье», «За информационную поддержку» и «Герой из бизнеса».

Лидировать в конкурсе АО «Транснефть – Прикамье» позволили реализация проекта «Всегда в движении», популяризирующего здоровый образ жизни, широкое освещение темы добровольчества и системность подхода к волонтерской деятельности в целом.

Справочно:

Организатором республиканского конкурса «Бизнес делает добро-2024» выступает Региональная общественная организация «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

Ежегодное состязание проводится в целях распространения и развития благотворительной деятельности, направленной на решение социально-экономических задач республики: поддержку детей, инвалидов, престарелых граждан, социально-незащищенных групп населения, развитие и укрепление материальной базы учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, развитие и совершенствование форм осуществления благотворительной деятельности.