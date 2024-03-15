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АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей конкурса волонтерских проектов

АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей конкурса волонтерских проектов

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

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АО «Транснефть – Прикамье» признано победителем корпоративного конкурса волонтерских проектов ПАО «Транснефть». На суд экспертного жюри коллектив предприятия представил инициативу «Будь с нами!», реализованную в 2023 году.

Проект направлен на поддержку общественно-полезных добровольческих инициатив в области образования с участием работников предприятия и партнеров в комплексе с благотворительными проектами в регионах присутствия компании. Мероприятия реализованы в рамках Года педагога и наставника в Российской Федерации и празднования 30-летия ПАО «Транснефть».

Целью проекта стало привлечение работников предприятия в волонтерскую среду и объединение их в рамках корпоративного движения для развития сферы образования, института наставничества и содействия профессиональному самоопределению школьников.

Инициатива охватила более 500 волонтеров – работников предприятия и членов их семей. В рамках программы «Молодежь – будущее «Транснефти», приуроченной к 30-летию Компании, проведено более 65 открытых уроков и видеолекций об истории развития трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, профессиях «Транснефти» в школах 7 регионов присутствия АО «Транснефть – Прикамье», более 10 экскурсий по музею истории предприятия и мастер-классов для детей работников. В корпоративном ДОЛ «Орленок» организовано 35 мероприятий программы «Орленок - дорога в 30 добрых дел», в том числе совместно с Информационно-ресурсным центром добровольчества Республики Татарстан.

В рамках соглашения между АО «Транснефть – Прикамье» и Центром опережающей профессиональной подготовки Республики Татарстан по проекту «Билет в будущее» Федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование» проведено 5 профориентационных экскурсий для школьников 6-11 классов на производственные объекты предприятия. В соответствии с мероприятиями федеральной программы «Сириус.Лето: начни свой проект» осуществлен запуск кейса по разработке IT-платформы для вовлечения в корпоративное волонтерство «Будь с нами!».

Компетентное жюри конкурса ПАО «Транснефть» дало высокую оценку реализации инициативы и признало проект «Будь с нами!» победителем в номинации «Лучший волонтерский проект в области образования». Награждение лауреатов состоялось в г. Сочи на Всемирном фестивале молодёжи, в котором добровольцы «Транснефть – Прикамье» приняли активное участие.

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