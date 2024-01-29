АО «Транснефть – Прикамье» в 2023 году обновило автопарк на 121 единицу техники

Парк АО «Транснефть – Прикамье» в 2023 году пополнился 121 единицей автомобильного транспорта и специальной техники преимущественно отечественного производства.

Приобретены и распределены по филиалам предприятия автокраны, мульчеры, автотопливозаправщики, самосвалы, тракторы, нефтесборщики, трубоукладчики.

В рамках программы импортозамещения закуплены 12 бульдозеров и 5 трубоукладчиков отечественного производства, а также катер, обеспечивающий патрулирование подводных переходов магистральных трубопроводов в навигационный период.

Кроме того, в автотранспортном парке обновлены передвижные автомастерские, автоцистерны пожарные, грузовые автомобили, передвижные лаборатории и другая техника, необходимая для проведения ремонтных и аварийных работ. Своевременное обновление спецтехники обеспечивает надежную эксплуатацию линейной части и выполнение работ на производственных объектах нефте- и продуктопроводов, позволяет оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.

Помимо этого, приобретены вахтовые автобусы, микроавтобусы и автомобили повышенной проходимости, предназначенные для транспортировки пассажиров и грузов к любой точке проведения работ на всем протяжении магистральных трубопроводов АО «Транснефть – Прикамье».

В рамках реализации политики компании по защите окружающей среды, а также во исполнение директивы Правительства РФ закуплено 14 единиц техники, работающей на газомоторном топливе. Это поможет повысить экологическую эффективность и сократить выбросы парниковых газов.

Приобретенные автомобили и специальная техника отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками. Использование оборудования ГЛОНАСС, подсистемы планирования эксплуатации, автоматизированного обслуживания и дистанционного контроля бортового оборудования обеспечивает контроль соблюдения скоростного режима, позволяет оптимизировать маршруты передвижения всех транспортных средств, повысить безопасность дорожного движения и сократить расход моторного топлива.