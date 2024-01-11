АО «Транснефть – Прикамье» в 2023 году направило на благотворительность 56 млн рублей. Средства были выделены 30 организациям - общественным, культурным, образовательным, медицинским учреждениям в регионах ведения производственной деятельности.

В селе Узи Селтинского района Удмуртии при поддержке компании реализован благотворительный проект по капитальному ремонту детского сада. Дошкольное учреждение оснащено необходимой мебелью и современным оборудованием, благоустроены прилегающая территория и детские игровые площадки.

Завершено строительство многофункционального культурно-досугового центра в д. Ляльшур Шарканского района Удмуртской Республики. В с. Шаркан этого же района продолжается возведение спортивно-оздоровительного центра с бассейном. Продолжается строительство наружных сетей и сооружений канализации для Песчано-Ковалинского сельского поселения Лаишевского района Татарстана.

В сельской местности в течение года предприятие продолжало поддерживать учреждения среднего и дошкольного образования. В частности, была обновлена материально-техническая база образовательных учреждений Пермского края, Республик Удмуртия и Татарстан, закуплены и установлены оргтехника, лабораторное и проекционное оборудование, демонстрационные материалы и расходные материалы для кабинетов точных наук, учебно-методические пособия для подготовки к ЕГЭ.

Средства на развитие и поддержание материально-технической базы, оснащение учебных полигонов для практического обучения по традиции получили опорные учебные заведения - Уфимский государственный нефтяной технический университет в Республике Башкортостан, Канашский транспортно-энергетический техникум в Республике Чувашия, Лениногорский политехнический колледж в Республике Татарстан.

В 2023 году предприятие оказало поддержку жителям новых территорий. Денежные средства направлены на приобретение дизельного топлива для нужд подшефного города - Северодонецка Луганской Народной Республики.

Реализация благотворительных проектов способствует повышению качества жизни, развитию инфраструктуры в регионах присутствия АО «Транснефть – Прикамье», расширяет возможности для спортивного и культурного досуга жителей сельских территорий.