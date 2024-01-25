Важное в РТ
· Служба новостей

АО «Транснефть – Прикамье» в 2023 году направило 541 млн рублей на охрану труда и здоровья работников

АО «Транснефть – Прикамье» в 2023 году направило 541 млн рублей на охрану труда и здоровья работников

АО «Транснефть – Прикамье»

Подписаться в Telegram

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы в области охраны труда за 12 месяцев 2023 года. На совершенствование условий труда и сохранение здоровья работников в отчетный период предприятие направило 541 млн рублей.

Цель - контроль и улучшение состояния оборудования, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и обувью. Во всех филиалах создана и постоянно действует система управления охраной труда, на регулярной основе реализуются мероприятия по улучшению рабочих условий и повышению компетентности специалистов.

Проведена специальная оценка условий труда на 546 рабочих местах. Выполнена реконструкция систем вентиляции, кондиционирования и освещения, проведен капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений – всего на эти цели в отчетный период выделено 27 млн рублей. В январе-декабре 373,8 млн руб. направлено на приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви.

Организовано теоретическое и практическое обучение в области охраны труда более 4 тыс. сотрудников. Более 7700 человек прошли периодический медицинский осмотр и свыше 1800 – профилактическую вакцинацию. Финансирование лечебно-профилактических мероприятий составило 19 млн рублей.

В сентябре работники предприятия стали призерами первого этапа республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда – 2023». В частности, специалист по охране труда Удмуртского районного нефтепроводного управления Александр Исаев показал лучший результат в викторине на знание правил по охране труда при работе на высоте.

Представители компании являются постоянными участниками Всероссийской недели охраны труда (г. Сочи) и слета специалистов по охране труда в Кремлевском дворце (г. Москва), где ежегодно поднимаются и обсуждаются актуальные вопросы в сфере охраны труда.

Безопасность сотрудников является одним из приоритетов социальной политики АО «Транснефть – Прикамье». Общество эффективно реализует профилактические мероприятия по недопущению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, непрерывно повышает степень автоматизации и механизации технологических процессов, поддерживает высокий уровень знаний работников в области охраны труда.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

В трех районах Татарстана зафиксировали высокую смертность среди рабочих

Новости Татарстана

день назад

Пока бесплатно: временно отменена плата за проезд по М-12 в Татарстане

плесень в стиральной машинке

Новости Татарстана

день назад

Стало известно, сколько в среднем зарабатывает житель РТ

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

занятия баскетболом в Москве

Новости Татарстана

15 часов назад

В Казани из-за пешеходов автоматически наказали более 400 водителей

Новости Татарстана

19 часов назад

«Ак Барс» не может согласовать новый контракт с Тимуром Биляловым

Новости Татарстана

15 часов назад

Минниханов открыл Год семьи и вручил награды многодетным семьям РТ

Новости Татарстана

16 часов назад

Рустам Минниханов посетил второй современный хоспис в Казани
Лонгриды
16 часов назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

40 минут назад

«Газпром» начал строить казанский «Лахта Центр» за 10 млрд рублей

Новости Татарстана

15 часов назад

В Казани из-за пешеходов автоматически наказали более 400 водителей

Новости Татарстана

15 часов назад

В Набережных Челнах смогут проводить операции по пересадке сердца

Новости Татарстана

15 часов назад

Минниханов открыл Год семьи и вручил награды многодетным семьям РТ
«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду
Лонгриды
5 дней назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

15 часов назад

2,69 млрд рублей составила выручка учреждений культуры Татарстана за год

Новости Татарстана

16 часов назад

В трех районах Татарстана зафиксировали высокую смертность среди рабочих

Новости Татарстана

16 часов назад

Рустам Минниханов посетил второй современный хоспис в Казани
Кто вправе вскрывать двери без хозяев: опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
5 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев: опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.