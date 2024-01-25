АО «Транснефть – Прикамье» в 2023 году направило 541 млн рублей на охрану труда и здоровья работников

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы в области охраны труда за 12 месяцев 2023 года. На совершенствование условий труда и сохранение здоровья работников в отчетный период предприятие направило 541 млн рублей.

Цель - контроль и улучшение состояния оборудования, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и обувью. Во всех филиалах создана и постоянно действует система управления охраной труда, на регулярной основе реализуются мероприятия по улучшению рабочих условий и повышению компетентности специалистов.

Проведена специальная оценка условий труда на 546 рабочих местах. Выполнена реконструкция систем вентиляции, кондиционирования и освещения, проведен капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений – всего на эти цели в отчетный период выделено 27 млн рублей. В январе-декабре 373,8 млн руб. направлено на приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви.

Организовано теоретическое и практическое обучение в области охраны труда более 4 тыс. сотрудников. Более 7700 человек прошли периодический медицинский осмотр и свыше 1800 – профилактическую вакцинацию. Финансирование лечебно-профилактических мероприятий составило 19 млн рублей.

В сентябре работники предприятия стали призерами первого этапа республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда – 2023». В частности, специалист по охране труда Удмуртского районного нефтепроводного управления Александр Исаев показал лучший результат в викторине на знание правил по охране труда при работе на высоте.

Представители компании являются постоянными участниками Всероссийской недели охраны труда (г. Сочи) и слета специалистов по охране труда в Кремлевском дворце (г. Москва), где ежегодно поднимаются и обсуждаются актуальные вопросы в сфере охраны труда.

Безопасность сотрудников является одним из приоритетов социальной политики АО «Транснефть – Прикамье». Общество эффективно реализует профилактические мероприятия по недопущению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, непрерывно повышает степень автоматизации и механизации технологических процессов, поддерживает высокий уровень знаний работников в области охраны труда.