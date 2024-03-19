АО «Транснефть – Прикамье» провело учение на переходе трубопровода через реку

Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» провели плановое учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода (ППМН) Усть-Балык – Курган – Уфа - Альметьевск через р. Ик в Республике Татарстан.

Цель – проверка готовности сил и средств для устранения аварий, инцидентов, отказов и их последствий, совершенствование практических навыков и знаний персонала по оперативной локализации и ликвидации последствий возможной чрезвычайной ситуации, проверка работоспособности оборудования.

По сценарию УТЗ было зафиксировано «снижение» давления ниже допустимого на ППМН, после чего диспетчер «остановил» транспортировку нефти на участке трубопровода. Были оповещены оперативные и диспетчерские подразделения, служба безопасности Альметьевского районного нефтепроводного управления (РНУ), а также контрольные и надзорные организации.

Силами патрульной группы нефтеперекачивающей (НПС) «Азнакаево» был обнаружен и огражден участок «аварии», определены зоны распространения и приняты меры по предотвращению возможного возгорания. Основной комплекс работ выполнялся на двух рубежах локализации с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований НПС «Азнакаево» и НПС-3.

Условная авария на подводном переходе магистрального трубопровода была оперативно устранена. Было использовано около 300 м боновых заграждений. В течение всего УТЗ работники лаборатории эколого-аналитического контроля осуществляли мониторинг почвы, поверхностных вод и атмосферного воздуха.

В тренировке приняли участие 46 человек, было задействовано различное оборудование и спецтехника, в том числе, автотранспортная, грузоподъемная и пожарная.

Плановое УТЗ подтвердило слаженную работу и высокую степень готовности персонала, а также оснащенность подразделений современными средствами и всем необходимым оборудованием. Все этапы по локализации и ликвидации последовательно отработаны, поставленные задачи выполнены своевременно и в полном объеме. Действия персонала получили положительную оценку наблюдателей.