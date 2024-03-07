АО «Транснефть – Прикамье» провело профориентационные мероприятия в учебных заведениях Республики Татарстан

Сотрудники Альметьевского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть – Прикамье» провели встречи со студентами учебных заведений и учащимися старших классов средних общеобразовательных школ (СОШ) в Татарстане. Профориентационные мероприятия прошли в Нижнекамском агропромышленном колледже, Актанышском технологическом техникуме, Такталачукской общеобразовательной школе Актанышского муниципального района и СОШ с. Русский Акташ Альметьевского района. В общей сложности в них приняли участие более 160 человек.

Специалисты рассказали студентам о порядке прохождения производственной практики и последующего трудоустройства, техническом наставничестве и актуальных вакансиях на предприятии.

Старшеклассники узнали о ведущих рабочих профессиях трубопроводной отрасли, перспективах целевого обучения, а также возможности посетить нефтеперекачивающую станцию «Белая» и головную перекачивающую станцию «Альметьевск» с целью знакомства с основными производственными процессами.

Предоставленную информацию дополнили презентационный фильм и буклеты об основных направлениях деятельности предприятия.

Профориентационные мероприятия – часть системной работы, проводимой АО «Транснефть – Прикамье» во всех регионах присутствия в рамках сотрудничества с учебными заведениями с целью формирования перспективного кадрового резерва. Для студентов и учащихся организуются открытые уроки, экскурсии и профориентационные встречи. Глубокому погружению в будущую профессию также способствуют вовлечение в научно-исследовательскую деятельность, прохождение учебной и производственной практики.