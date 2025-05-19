АО «Транснефть – Прикамье» провело профориентационную экскурсию на производственные объекты в Республике Татарстан

Специалисты Альметьевского районного нефтепроводного управления организовали профориентационные экскурсии на нефтеперекачивающую станцию 3 (НПС-3) и базу производственного обслуживания (БПО) для студентов Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти».

Производственные объекты посетили 27 представителей вуза и студенты, обучающиеся по направлениям «Электроэнергетика и электротехника», «Технологические машины и оборудование», «Автоматизация технологических процессов и производств» и «Стандартизация и метрология». Экскурсанты ознакомились с деятельностью Альметьевского РНУ и АО «Транснефть – Прикамье» в целом, узнали об основных этапах транспортировки нефти и нефтепродуктов, оборудовании, обеспечивающем бесперебойность технологических процессов.

На НПС-3 студенты посетили эколого-аналитическую лабораторию, где им продемонстрировали этапы проведения анализов и принцип работы газоанализатора. Большой интерес у экскурсантов вызвало посещение нефтенасосной, операторной и установки приема электроэнергии от сетевой организации.

На БПО студентам рассказали о специфике работы объекта, показали участок калибровки средств измерений, участок ремонта и наладки энергетического оборудования, ремонтно-механическую мастерскую, участки ремонта и технического обслуживания систем автоматизации и телемеханики. В завершение экскурсанты узнали о возможности прохождения практики и перспективах дальнейшего трудоустройства на предприятие.

Профориентационные экскурсии для школьников и студентов АО «Транснефть – Прикамье» проводит регулярно в рамках сотрудничества с учебными заведениями с целью формирования перспективного кадрового резерва.